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會考改積分制 竹縣府將通盤評估

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹家長發起連署推動會考超額比序制度為積分制，不到一天就破3千人。圖為會考現場圖、非當事人。本報資料照片
新竹家長發起連署推動會考超額比序制度為積分制，不到一天就破3千人。圖為會考現場圖、非當事人。本報資料照片

有新竹家長訴求會考公平性與能力鑑別度，近期發起連署推動會考超額比序制度為積分制，不到1天就破3千人，建請竹竹苗三縣市政府修改制度，反映實際考生學習情況。竹縣教育局將組成專案小組通盤評估，預計最快7月對外開說明會。

家長們指出，竹竹苗目前超額比序採三級制，學生最怕某科多錯1題，從A掉到B++，總分因此掉2分，但5A與4A1B或與3A2B之間排名差距大。舉例來說，原先的三級制，4A++1B++的會輸給5A的，若採積分制，積點4A++1B++是32點，5A是25點，希望不要因一題之差，造成可錄取的學校落差太大。據悉，有些擔憂新竹縣國中生多、可入學的高中數較少，寧可選擇到基北區或者台中就讀高中。

連署發起單位是新竹縣高中就學權益促進會籌備處、新竹縣議員吳旭智，共同發起人為議員林禹佑。吳旭智指出，這次連署竹市、苗栗都參與，希望尋求三縣市共識，兼顧都市跟偏鄉。

新竹縣教育局長楊郡慈回應，縣府將盡快評估所有狀況，包含偏遠學生權益，及國中到高中階段性就學，未來大學繁星多元管道入學等，都一起考量；縣府預計7月召開家長說明會，8月提案到竹竹苗入推會，與竹市、苗栗尋求共識。

112會考

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