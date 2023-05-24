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草莓表面「小芝麻」不是種子！考生秒答哭了 會考解答驚呆眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
你知道草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造嗎？正解竟讓人驚呆。圖／讀者提供
你知道草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造嗎？正解竟讓人驚呆。圖／讀者提供

草莓香氣十足，無論作為水果單吃或加工製成甜品，都是許多大人小孩的最愛。不過，你夠了解草莓嗎？日前112年國中教育會考落幕，有考生在臉書粉絲社團「國中學習討論群」PO出今年自然科考題，題幹詢問草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造，不料竟考倒眾人。

題目敘述，已知草莓是由花托處膨大而來，「*」記號標示構造則由草莓的子房發育而成，題幹還附上兩張示意圖，一張剖析草莓的花朵構造，一張則以「*」記號標示，詢問考生該構造究竟為何。根據心測中心給出的正解，答案為選項（C）「果實」。

112年會考自然科考題，題幹詢問草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造。圖／翻攝自臉書「國中學習討論群
112年會考自然科考題，題幹詢問草莓表面如同「小芝麻」的顆粒為何種構造。圖／翻攝自臉書「國中學習討論群

「想問為什麼這題是C，不是指著種子嗎？」該名考生下意識認為，草莓表面的顆粒為種子，然而踏入陷阱的不只他一人。不少考生也在留言區哀號，「跟我一樣（爛東西）」、「我也是」、「那個吃的草莓不是果實，一點一點的是果實，誰知道？」、「我也選種子，但你看它指的超細，其實它沒指到種子」、「我二話不說直接：耶~種子了」。

對此，許多國中生也跳出來解答，「題目有說是子房發育而成，而且其實那個草莓籽是果實」、「這個題目有寫子房，答案很明顯，子房（長成）果實、胚珠（長成）種子」、「我們認為的果實其實是花托，而我們認為的種子其實才是果實，裡面包裹著種子」。

根據《食力》報導，草莓花凋謝後，花梗頂端長著花朵的花托會迅速膨大變紅，成為大家愛吃的草莓，花心內的心皮會結成一粒粒小果鑲嵌在花托上，則稱作「瘦果」。草莓光是一朵花就可以結出許多瘦果，因此草莓表面的小點點其實就是瘦果，卻時常被誤認是草莓的種子，但它其實才是草莓真正的果實。

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112會考 草莓 考題 國中生 自然科

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