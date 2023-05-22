會考自然／自然生活化 考驗靈活思考

會考自然科昨日登場。自然科補教老師楊過表示，今年試題難度和去年相當，但觀察到近三年題組更側重思考、圖表解釋、文字閱讀能力，愈出愈有挑戰性、也愈出愈花俏，對部分努力但思路不靈活的學生而言可能較吃虧。

楊過分析，今年嚴格來說無計算題，尤其物理、化學近年側重圖表解釋、觀念定義，過去部分老師偏向計算解題，已背離近年出題趨勢。近年部分題目乍看之下未考任何國中三年來的觀念，該類型題目實則考學生三年是否學會精進思考、圖表解釋、文字閱讀能力，對比新課綱上路前，題目難度確實提升。

楊過指出，面對過去的題型，有些考生可透過努力考取好成績，但若思路不靈活，今年可能「多錯幾題」；對部分學生而言，圖表、長篇閱讀確實可能成為障礙，要思路靈活才不吃虧。

台北市萬華國中生物教師王美玲表示，今年自然科題目維持五十題，圖表題近八成，試題結合學生日常生活經驗常見素材，如題組第四十三至四十四題「透過燕麥奶和牛奶等其他奶類製品，評量消費者如何選擇符合營養所需及環保訴求的製品」。

台北市古亭國中理化教師劉權賢表示，今年計算題多為簡易計算或單一公式就能解出，如第卅四題由家用電器耗電功率推算出每分鐘消耗之電能，第廿三題由不同物體速度(v)-時間(t)推出加速度大小差異，進而推論所受外力之大小比較。

台南市建興國中學生蘇宥澄、柯冠愷、薛瀚樺說，今年風力發電、二氧化碳排放量都入題，另還有以圖表來判讀口香糖在用餐後所發揮的酸鹼值效用，非常生活化。