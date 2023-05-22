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會考英語／英文難度降 要懂弦外之音

聯合報／ 記者許維寧趙宥寧朱冠諭洪子凱劉柏均／連線報導

國中會考昨考英文科，補教老師認為，今年英文科難題均在前半部，寫完前半部隨即苦盡甘來，後續閱讀題組、克漏字等較往年「放水」，只要讀懂細節且沒有誤解文意即能快速作答，整體難度比前一兩年容易；英聽則需從前後文語句判斷涵義、聽懂弦外之音，才能拿下好分數。

英文科補教老師林熹說，預計錯誤率最高的題目為第十九題，學生閱讀一長句，須先剖析句型結構，真正的考題是於間接問句中又插入了形容詞子句，連考了兩大子句，考生一次要判斷句型、句構和文法，確實較吃力。

林熹指出，英聽如第十五至十七題，考生及要從上下文中推斷、聽懂弦外之音，對能力中段的考生而言，可能多錯一題。

新北市新莊國中英語教師曾麗娜說，英文單題需熟悉一千二百個單字及基礎文法，未出現艱澀用字，以上下文情境理解語法概念，但部分語法題，考生仍須清楚句型語法結構才能答對。

新北市淡水國中英語教師陸韻萍則說，今年聽力最後二題難度高，如第廿題談論欣賞畫作訣竅，須整體情境理解，選項誘答力又強；廿一題則是男女商量如何對付惡鄰半夜吵雜，答案較隱晦又沒有直接對應的文字，考生需「轉個彎」才能選出正解。

桃園市復旦國中劉姓考生說，今年英文單字和文法選擇題比模擬考平易近人，較無艱澀刁鑽題目，他認為是歷年最簡單的題目。台中市黃姓考生則談到，今年文法時態較刁鑽，台北市蕭姓考生則表示，今年聽力不難，但幾題出現連音，仍須仔細聽才能作答。

112會考

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