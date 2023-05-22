112會考／復刻參考題 英語閱讀首題送分

今年國中教育會考的命題單位、台師大心測中心接連出包。繼前天寫作測驗傳出圖表內容與某出版社習作附冊高度相似，昨再傳英語閱讀測驗第一題，與四年前公告的參考試題一模一樣，雖然心測中心決議英語閱讀首題送分，並檢討題庫管理機制，不少國中教師仍稱此為「低級失誤」，批評心測中心「螺絲鬆了」。

新課綱上路，大型考試全面採素養命題，心測中心四年前公告各科參考試題本，今年則是新課綱上路後第二屆國中會考。昨公告試題本後，卻有英語教師發現，今年英語閱讀選擇第一題與「一一一年英語科閱讀參考試題本」一模一樣，選項、圖片如出一轍，批評審題機制失靈，螺絲鬆了才會重複出題。

心測中心坦言，每年入闈前，皆會將各年度使用過的公開試題設定為停用考題，將檢討題庫試題管理機制，確保未來不再發生。雖參考試題本為公開資訊，但基於公平考量，已決議今年會考英語閱讀測驗第一題一律給分。

此外，會考首日進行的寫作測驗雖「不必訂題目」，卻有教師發現，該題「台灣民眾最喜愛的影劇類型統計圖」圖表，與某出版社九年級下學期第四課習作內容高度相似，尤其近來各校正在選書，心測中心應盡力避嫌，不該獨厚特定廠商。

心測中心主任陳柏熹昨天還原命題經過，他表示，寫作是先在入闈前命多道試題，經中心研究人員試寫、檢核版本材料、挑選比較恰當的三道試題，最終經深度討論，確定沒有跟坊間教材有相同的寫作任務，進而選出今年的考題。

陳柏熹不諱言，檢核過程發現部分版本教材提到電影喜好度調查，但出版社是請學生寫下自己最喜歡的電影類型，會考則引導學生先閱讀圖表，說明自身理解，再從理解內容發展各自主題，因不必訂題目，考生可自由發揮，二者寫作任務完全不同；且國中生活經驗多在學校或家裡，取材範圍有限，因此不會刻意迴避，否則會脫離學生生活。