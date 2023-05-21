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會考兒不讀書成天滑iPad、打電動 家長PO文喊「終於開始審判」被酸爆

聯合新聞網／ 綜合報導
國中教育會考日前開放學生看考場，考場外有家長組織加油團，舉牌高呼加油。記者黃義書／攝影
國中教育會考日前開放學生看考場，考場外有家長組織加油團，舉牌高呼加油。記者黃義書／攝影

112年國中教育會考今（21）日落幕，考生終於解脫，開心準備畢業。不過，臉書社團「國中學習討論群」卻見一名家長發文，表示兒子平時為了看影片，花在手機、iPad，甚至是Switch的時間遠大於讀書，如今會考登場，讓他大嘆「終於要開始審判了」。

然而貼文一出，網友們隨即湧入留言回應，認為看影片、滑手機和成績沒有太大關係，「已經2023了怎麼還有這種發言，手機、iPad、Switch還不都你買的」、「好啦這位家長你就繼續啦，要是看手機、看影片時間大於讀書會考不好，我同學就不會考前玩荒野亂鬥還能五科沒錯，去竹中炸魚」、「看影片跟成績又沒有直接關係，會考前一晚手機玩得特別快樂，還是照樣5A5+上想去的學校」、「欸，這位家長也太豁達，求如何調適內心，讓自己變成兒子的第三人稱」、「呃其實看手機跟成績沒什麼關係，你知道嗎」、「自己都不一定會寫，把錯都歸咎在自己小孩身上，實在不齒」。

另一派網友安慰該名家長，表示成績還沒正式出爐，不用急著下定論，「該還的總要還的概念？不過有些小孩又會玩又會讀，還是可以的」、「會玩又會讀書，高中會爆快樂」、「我也好想審判我家那隻」；有人則搭上會考作文時事梗，「好啦，多看劇也不錯啦，不然作文真的不知道怎麼寫」、「作文應該很好」、「要看影片才會寫作文」。

對此，有家長建議放寬心，認為孩子或許可藉這次機會，省視自己的讀書習慣，作為未來大考的借鏡，「心態很好，會考沒考好沒關係，讓你兒子學一下他這樣的讀書方式，會帶給他什麼樣的成績，學測再來過就好」、「人生是他的、考試唸書也是他的⋯我都這樣告訴自己」。

112會考 國中教育會考 兒子

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