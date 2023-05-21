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112會考／竹中竹女、實驗高中錄取門檻 補教估落點較去年稍高

中央社／ 新竹市21日電
新竹高中。本報資料照片
新竹高中。本報資料照片

國中教育會考今天結束，新竹市補習教育協會理事長連文宏說，今年考題整體適中偏易，預測實驗高中需5A10+與作文6級分，竹中竹女成績落在5A4+與作文4級分，比去年稍高。

連文宏向中央社記者表示，竹苗區今年報考人數1萬5734人，與往年差不多，而今年實驗高中、新竹高中與新竹女中，錄取人數也變化不大，預測錄取門檻實驗高中5A10+與作文6級分，竹中與竹女成績落在5A4+與作文4級分，整體分數會比去年稍高。

連文宏補充，竹苗區超額比序項目及順序都與去年相同，而今年的考題上整體難易度分析評估是適中偏易，考生應更有機會取得高分，且在錄取的比例額度為相同，學生作文成績可能成關鍵，會因作文成績而出現不同結果。

考題分析部分，連文宏表示，在英文科整體偏易，閱讀題型較往年簡單，估計只能錯5題內才可拿到A；社會科考驗資料解讀及圖表轉譯的能力，難易適中估計錯7至8題可得A。

連文宏說，國文科難易適中，而在作文部分以戲劇收視率圖表為題，考生需提出敘事觀點或看法感受，才有機會獲高分，而選擇題只能錯5題以內有機會得A。

連文宏說，自然科考題圖型與數據分析較往年多，但考題靈活考驗學生應變力，錯8至9題應可有A；數學科部分結合時事，也考驗閱讀理解力。

新竹市政府教育處向中央社記者表示，國中會考成績單預計6月9日寄發並開放網路查詢成績，後續辦理相關入學事宜，考生可多留意。

112會考 國中教育會考 竹中 竹女

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