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會考自然／題組跨科融合「中偏易」 素養題考觀念不用死記

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國中教育會考第二天，這也是疫情以來首度開放陪考，一早不少考生在家長的陪同下進入考場。記者許正宏／攝影
國中教育會考第二天，這也是疫情以來首度開放陪考，一早不少考生在家長的陪同下進入考場。記者許正宏／攝影

今天是國中教育會考最後一天，上午首先登場的是自然科。考生普遍認為題目中間偏易具鑑別度，試題從基本觀念出發，融合生活情境，不過沒有考新冠疫情等時事題；部分題目含跨科目概念，因題幹長也須耐心閱讀才好作答。

復旦國中劉姓考生表示，今年自然科題目與往年難易程度差不多，但有不少敘述較長的素養題，須弄懂各科的觀念，也考驗統整與理解能力，例如地科考土壤液化、物理考風力發電效率，課本沒有教，但只要耐心看完題幹，基本上就能作答計算。

劉姓考生說，這次考題基本上沒有時事題，近年延燒的新冠疫情也沒有提及，讓她有點驚訝，不過部分題目仍融合生活情境，像是化學題組以慶生會上有人丟化學物質，導致有毒氣體揮散的新聞為例，詢問考生為何該報導敘述有誤；另考題也有考實驗方法，但不難。

吳姓考生說，整體來看自然考題不難寫，基礎題挺好掌握，比平時模擬考好發揮，印象最深刻的是題目提到如何偵測農藥、以針試毒等敘述，題幹雖長，但融合情境不死板，相當有趣。

112會考 自然科

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