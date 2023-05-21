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會考國文／名畫入題 國文考驗「文轉圖」能力

聯合報／ 記者許維寧徐如宜／連線報導

國中教育會考昨登場，解題教師評析，國文科題型主題側重學科能力，多考理解文本句段、寫作特色等。今年題組題以巴黎羅浮宮名畫「拿破崙的加冕禮」為題幹，要求學生由文章推論拿破崙選擇聖母院為加冕地的原因，並考驗學生將文字轉換圖像、比較模擬圖的能力。

旗山國中教師丁美雪表示，今年國文試題除評量學生國中階段所習得的語文能力，亦評量人文涵養。題目取材涵括古今，整體而言仍難易適中、具鑑別度。

江翠國中教師陳恬伶也說，今年試題題型包括語文知識、學科能力和素養運用等，語文知識考學生常用詞語，如急公好義、幡然悔悟等於語境中的使用方式；學科能力則考互文對讀，要求考生對讀、統整，再分辨兩文對同一議題的歧異處。

陳恬伶提到，今年素養運用題型結合藝術涵養，題組以名畫「拿破崙的加冕禮」為題幹，先介紹畫作緣由，要求考生推論拿破崙選擇聖母院作為加冕場地的原因；考題也提供模擬圖，考驗學生能否將文字轉換成圖像，進而比較轉換出的畫面和模擬圖的差異。

陳恬伶談到，國文科教育多側重文字，往往學生文字閱讀量大，腦海中卻不一定能分辨圖像或形成畫面，考生能否構思文字、將文字還原成畫面為該題重點，也是試卷中較新穎的題目。

高雄市鼓山高中國中部考生潘嘉萱表示，答題感覺比模擬考難，對拿破崙一題印象深刻。高雄市五福國中多位考生則認為，今年文言文題較以往難，擅長文言文閱讀的考生較吃香。

112會考

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