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國中會考／寫作解析影劇統計圖

聯合報／ 記者趙宥寧徐如宜簡慧珍／連線報導
國中教育會考登場，疫情解封後，家長又可以進入校園陪考。記者黃仲裕／攝影
國中教育會考登場，疫情解封後，家長又可以進入校園陪考。記者黃仲裕／攝影

國中會考昨登場，最後一節考寫作測驗，繼一○八年以青銀共居案例為主軸，但文章「不必訂題目」後，今年再度出現類似命題，請考生閱讀影劇統計圖，敘述自身理解及經驗談，考生反應兩極，解題教師則認為，素材生活化、書寫自由度高，若考生具備理解分析、組織表達的素養能力，勢必能拿高分。

儘管有國文教師認為，題目新穎，再次為寫作教學開啟新境界，卻也有教師發現此圖表「似曾相識」，和某教科書九年級下學期第四課習作的圖表雷同，質疑出題有嚴重瑕疵，考題恐有公平性爭議。

國中會考寫作測驗的影劇統計圖，和某教科書習作的圖表（圖，讀者提供）雷同，有老師質疑出題有瑕疵。
國中會考寫作測驗的影劇統計圖，和某教科書習作的圖表（圖，讀者提供）雷同，有老師質疑出題有瑕疵。

國中會考寫作測驗的影劇統計圖（圖，記者趙宥寧／攝影），和某教科書習作的圖表雷同，有老師質疑出題有瑕疵。
國中會考寫作測驗的影劇統計圖（圖，記者趙宥寧／攝影），和某教科書習作的圖表雷同，有老師質疑出題有瑕疵。
今年寫作測驗請考生先判讀「台灣民眾最喜愛的影劇類型統計圖」，並要求考生文章應寫下對圖表顯示類型喜好的理解，並結合自身經驗或見聞，寫下感受或想法，文章不必訂題。

有眼尖教師發現，該圖表與某教科書「會考作文輕鬆練」九年級下學期第四課習作雷同，該教科書是以「我最喜愛的電影類型」為題，具體寫下觀影經驗與感受。有國中國文教師認為，儘管命題不盡相同，但目的都是要學生判讀圖表，若只有單一版本出現此圖表，就有公平性的問題。

另一名國中教師則說，以前了不起猜中方向、趨勢，這次竟連圖表都一樣。他也提到，據了解會考作文是入闈後才命題，入闈前大家都會檢視版本，確保「考綱不考本」，推測檢核及核對版本老師可能沒發現，或可能不是教學現場的教師。

教育部表示，出版社試題僅以類似素材為引，未要求考生針對素材內容理解或討論，與會考寫作測驗試題著重於資料解讀與延伸現象見解迥然不同。兩道試題所引導的寫作重點完全不一樣，可預期考生表現也會不同。

苗栗縣造橋國中校長林孟君表示，今年是第二次會考作文不必訂題，考生須先藉由閱讀理解，整合圖文引導訊息後，再分析圖表所傳達的訊息，接著連結到生活經驗，敘述想法，考驗學生從閱讀理解到文字表達的能力。

不過考生反應兩極，高雄五福國中考生表示，今年寫作測驗和以往不同，沒有作文題目，他以電視劇「我們與惡的距離」來發揮；彰化考區高姓、謝姓考生都表示，平常大多從電視、電腦、手機看電影，很少去電影院，難以想像看電影的感覺。

「影劇」考題是否存在城鄉差異？林孟君認為，學生接觸影片的方式多元，不見得只有在電影院才會接觸到，日常生活中就能輕鬆取材；光華國中老師則說，生活經驗的開闊與豐富度，將決定寫作表現，未來考生不但要擴大閱讀範圍，圖表理解也不能忽視。

考生偷看國文秘笈被逮

【記者趙宥寧、許維寧／台北報導】昨國中會考首日，應考秩序良好，不過有監考人員發現有考生在考國文科時，於試場內低頭查看抽屜內的「國文秘笈」，若事證明確，該科恐不予計分。其餘違規以提前或逾時作答最多，隨身放置非應試用品次之。全國試務會提醒考生，留意試場應試規則，今下午二時將在國中教育會考網站公布各科試題及參考答案。

國中會考昨首日考社會、數學、國文、寫作，四科缺考率以寫作測驗一點三五％最高。據國中會考闈外辦公室統計，昨共有四八四名快篩陽性考生自主通報，並申請在備用試場應試，連同其餘發燒、突發傷病考生，全國共啟用一七二間備用試場。

闈外辦公室主任陳良傑表示，國文科考試時，一名考生低頭看抽屜內的國文秘笈，當場被監試人員發現，後續將送交國中會考試務會議討論。其餘違規以八十八件提前或逾時作答最多，卅六件隨身放置非應試用品次之。

全國試務會提醒，考生除了攜帶准考證，提早出門準時應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話、智慧型手表、智慧型手環等穿戴式裝置。

112會考

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