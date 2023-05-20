國中會考／考生會考低頭看「國文秘笈」被抓包 該科恐不予計分

國中教育會今（5/20）登場，下午國文科考試先登場。但教育部表示，監試人員發現一名考生於試場內低頭查看抽屜內的「國文秘笈」，經監試人員發現後制止並登記違規，該案將送交全國試務會討論，若事證明確，根據考試規則最重該科將不予計分。

國中教育會考闈外辦公室主任陳良傑表示，該名偷看秘笈的考生遭監試人員登記違規，遭列為第二類一般舞弊或嚴重違規行為「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確者」，屆時全國試務會將開會認定，最重恐該科不計分。

根據教育部統計，今天下午第一節考國文科，共有19萬8140人報考，缺考人數2397人，缺考率1.21%，以台北考區缺考698人最多，其次為新北考區513人；另國文科共有477人因快篩陽性、確診輕症使用171間第二類備用試場。