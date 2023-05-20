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會考數學／考生：難易適中、沒大量圖形 疫苗效力、超高齡社會入題
國中教育會考今天首日，第二節考數學，考生普遍認為難易適中，今年沒有大量圖形，但是部分題幹長，只要耐心看完題幹，帶計算即可作答。今年生活時事，疫苗效力、停車費、超高齡社會都入題。
中部蔡姓考生表示，前8題為基本題，考基本概念，今年沒有大量圖形，讓考生建立信心；而且前十題題幹短，後面題幹變長，考閱讀能力與數學程度，但是只要耐心看完題幹，計算即可作答，「計算出的數字沒有很醜，不會懷疑答案」。
中部黃姓考生說，生活時事題部分，疫苗效力、停車費都入題，還考高齡化、超高齡社會，給國家人口走勢圖表，只要看懂圖表就可以找到答案。另外，速食店買雞排與可樂也入題，考代數觀念。
不過，今年也有大魔王考題，幾何題要算出某個線段長最小值，考畢氏定理與相似型等觀念，有考生算了10分鐘，也有考生認為簡單，「只要方向對了就秒答」。
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