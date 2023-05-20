國中會考今登場 別因手機被扣分

國中教育會考今登場，全國約十九萬考生分別於十八個考區、二三一個考場應試，首日測驗社會科、數學科、國文科及寫作測驗，明天考科為自然、英文、英聽。今年除首度開放家長陪考外，全國試務會也提醒考生務必留意，手機和智慧型手表等皆不得攜入考場。

今年會考為疫情後首度開放家長陪考。台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，過去曾有民眾反映，家長沒有陪考，學校壓力反而沒這麼大，疫情解封後無理由禁止家長陪考，今年尊重家長決議是否陪考。

全國試務會也提醒考生，妨礙考試公平用品如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及手機、穿戴裝置、電子辭典、計算機等均不得攜帶進入試場。

若不慎攜入試場，全國試務會也提醒，應於考試開始前放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響，否則經監試委員發現者，將記該科違規二點，寫作測驗扣一級分。過去試場違規均以此為大宗，請考生特別留意。

教育部長潘文忠也在臉書平台上為考生打氣，建議學生考前務必再次檢查是否攜帶准考證、黑色墨水筆、2B鉛筆、修正液或修正帶等應考文具，且務必留意量角器、電子產品等切勿攜入考場。另也提醒疫情雖已趨緩但仍要保持良好衛生習慣和注意飲食安全。