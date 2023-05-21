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補教權威陳立：選高中先想大學！

撰文／ 鄭嘉蕙

高中選填志願，也是一大挑戰。 圖／李清宇攝影
高中選填志願，也是一大挑戰。 圖／李清宇攝影

近20萬人報名的國中會考落幕，隨著成績出爐，不少家有準高中生的家庭就陷入選校大戰！40多年補教經驗的陳立老師建議親子要溝通達成共識，高中選填志願時要看長一點，甚至從大學端釐清升學管道，回到高中選校就會更通暢。

「高中到底要怎麼選？」「108課綱下高中特色重要嗎？」「要選高中還是高職？」。補教權威陳立老師慣用大數據分析給意見，「要從三年後的競爭來看，怎麼選高中，答案就會呼之欲出！」多元入學強調適性發展，若能提前確認目標、明瞭大學多元入學管道與規則，親子間很容易就能達成共識。

補教權威陳立老師，建議親子一定要先溝通，才能對高中選校找到共識。 圖／李清宇攝影
補教權威陳立老師，建議親子一定要先溝通，才能對高中選校找到共識。 圖／李清宇攝影

分數卡中間
當會考成績到手，剛好卡在兩校落點中間，往上填怕摔出安全名單、往下填怕錯過機會。雖然在基北區前五個志願序的得分都相同，問題不大，但在其他入學區，確實需要一個選擇的方向。補教權威陳立老師建議，如果分數穩定達標，直接把理想學校填在志願順位前面，當然沒有問題，往往就是分數卡在中間，當志願差不多時，可以考量離家距離和交通因素，離家近好搭車的優先選。

有特色優勢
三年後大學端提供針對不同教育資歷及具特殊才能的學生，提供多元彈性選才方式，像特殊選材管道是不需參採學測成績的，而就近入學社區高中則可以爭取大學繁星推薦；透過這兩個管道，也有不錯的機會錄取國立頂尖大學。家長多了解大學多元入學管道，就可以針對孩子優勢選擇高中，得到事半功倍的效果。

陳立老師提醒，選擇高中前要先放眼大學。 圖／李清宇攝影
陳立老師提醒，選擇高中前要先放眼大學。 圖／李清宇攝影

一定要喜歡
「選擇高中，一定要自己喜歡！」陳立老師語重心長地說。孩子國中畢業已經15歲，對於自己未來發展多少已經有方向感，興趣是學習的動機之一，讀書的過程和目的都在為未來展現和鋪陳實力，喜歡這個學校、喜歡這個科，升學之路才能順利前進。

拿到成績，對於選填高中心裡也有想法了，此時不少準高一學生就會主動到補習班試聽。根據陳立老師40多年來觀察這些學生，發現過去比較多學生是被爸媽要求來補習，現在孩子更能獨立思考，來試聽選課都是自發性的占多數。

不少高中新鮮人，會利用這段空檔到補習班試聽提早布局。 圖／李清宇攝影
不少高中新鮮人，會利用這段空檔到補習班試聽提早布局。 圖／李清宇攝影

會考剛結束就會有準高一學生諮詢課程、報名試聽，主要是目標性強的學生提前布局，有些學生會超前啟動競爭能力、有些則會針對自己缺陷趕緊補強。當然也會有尚在探索適合自己學群的？陳立老師建議在探索過程應先掌握基礎科目，像是數學、語文科。

在補習班，老師會為學生打造「思考體質」，現在新課綱下的學習，以數學為例，教數學是提供數學世界的聯想力，讓學生去思考解題，而不是培養解題的機器！讓自己擁有搶先一步的競爭力，是深度與廣度的同步提升，希望學生淬鍊出自身優勢，在升學路上一路暢行。

諮詢與試聽：https://www.chenliedu.com/contact/k12-inquery

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