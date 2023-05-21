補教權威陳立：選高中先想大學！

高中選填志願，也是一大挑戰。 圖／李清宇攝影

近20萬人報名的國中會考落幕，隨著成績出爐，不少家有準高中生的家庭就陷入選校大戰！40多年補教經驗的陳立老師建議親子要溝通達成共識，高中選填志願時要看長一點，甚至從大學端釐清升學管道，回到高中選校就會更通暢。

「高中到底要怎麼選？」「108課綱下高中特色重要嗎？」「要選高中還是高職？」。補教權威陳立老師慣用大數據分析給意見，「要從三年後的競爭來看，怎麼選高中，答案就會呼之欲出！」多元入學強調適性發展，若能提前確認目標、明瞭大學多元入學管道與規則，親子間很容易就能達成共識。

補教權威陳立老師，建議親子一定要先溝通，才能對高中選校找到共識。 圖／李清宇攝影

分數卡中間當會考成績到手，剛好卡在兩校落點中間，往上填怕摔出安全名單、往下填怕錯過機會。雖然在基北區前五個志願序的得分都相同，問題不大，但在其他入學區，確實需要一個選擇的方向。補教權威陳立老師建議，如果分數穩定達標，直接把理想學校填在志願順位前面，當然沒有問題，往往就是分數卡在中間，當志願差不多時，可以考量離家距離和交通因素，離家近好搭車的優先選。

有特色優勢三年後大學端提供針對不同教育資歷及具特殊才能的學生，提供多元彈性選才方式，像特殊選材管道是不需參採學測成績的，而就近入學社區高中則可以爭取大學繁星推薦；透過這兩個管道，也有不錯的機會錄取國立頂尖大學。家長多了解大學多元入學管道，就可以針對孩子優勢選擇高中，得到事半功倍的效果。

陳立老師提醒，選擇高中前要先放眼大學。 圖／李清宇攝影

一定要喜歡「選擇高中，一定要自己喜歡！」陳立老師語重心長地說。孩子國中畢業已經15歲，對於自己未來發展多少已經有方向感，興趣是學習的動機之一，讀書的過程和目的都在為未來展現和鋪陳實力，喜歡這個學校、喜歡這個科，升學之路才能順利前進。

拿到成績，對於選填高中心裡也有想法了，此時不少準高一學生就會主動到補習班試聽。根據陳立老師40多年來觀察這些學生，發現過去比較多學生是被爸媽要求來補習，現在孩子更能獨立思考，來試聽選課都是自發性的占多數。

不少高中新鮮人，會利用這段空檔到補習班試聽提早布局。 圖／李清宇攝影

會考剛結束就會有準高一學生諮詢課程、報名試聽，主要是目標性強的學生提前布局，有些學生會超前啟動競爭能力、有些則會針對自己缺陷趕緊補強。當然也會有尚在探索適合自己學群的？陳立老師建議在探索過程應先掌握基礎科目，像是數學、語文科。

在補習班，老師會為學生打造「思考體質」，現在新課綱下的學習，以數學為例，教數學是提供數學世界的聯想力，讓學生去思考解題，而不是培養解題的機器！讓自己擁有搶先一步的競爭力，是深度與廣度的同步提升，希望學生淬鍊出自身優勢，在升學路上一路暢行。

諮詢與試聽：https://www.chenliedu.com/contact/k12-inquery