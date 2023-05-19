新北國中會考29處考場 因應恐嚇警加強巡邏

國中教育會考將於20、21日舉行，新北市府教育局今天表示，各地傳出恐嚇事件，已通知29處考場及協助的警察派出所，會考期間加強巡邏，以維護考生、家長及工作人員安全。

市府教育局表示，國中教育會考新北考區設有29處考場，1007間試場，計有3萬餘名考生應考。會考是教育部規定所有國中畢業生都須參加的學力檢測，千萬不要隨意缺考，並保持平常心應試。

教育局今天以文字告訴中央社記者，近日許多機構接獲恐嚇信件，教育部校安中心今天轉知教育局相關訊息，並已經通知各考場及其協助的派出所，警方在會考期間加強巡邏，以維護考生、家長及工作人員安全。

市府交通局說，新北市29處考場中，考量有些考生不熟悉考場路況需要接送，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況後，其中的18所學校考場，周邊紅線開放供家長臨停以方便接送考生，駕駛人如有長時間的停車需求，則應就近停放附近停車場。

交通局說，也已通告公車業者加密發車班次，請考生多利用大眾運輸前往考場。考場周邊人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；不過，在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止停車。

交通局說，18所考場分別為，林口高中、智光商工、永平高中、三民高中、新北高中、三重商工、新店高中、明德高中、泰山高中、錦和高中、中和高中、鶯歌工商、恆毅高中、新莊高中、丹鳳高中、清水高中、新北高工和樹人家商。

福山植物園、高雄市壽山動物園、國立自然科學博物館近日都收到炸彈恐嚇信，屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園及海洋公園、澎湖水族館更在3天內分別接獲6件炸彈及隨機砍殺恐嚇郵件。

媒體報導，繼台南成功大學後，台南市府意見反映信箱18日也接獲恐嚇電郵，「將在5月19日衝入某國中會考考場，隨機攻擊」等字眼，台南市府教育局已經通報市警局偵辦。