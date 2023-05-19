快訊

北榮「狗員工」陪患者走最後時光 療癒力量院長最清楚

「很少見到維持這麼久的煙囪雲」 專家：閃電訊號比凌晨更密集

小琉球2男自由潛水失聯 救難人員今早水下沉船旁發現遺體

國中教育會考今下午看考場 屏東考生5949人創新低

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國中教育會考20、21日登場，今天下午開放看考場，屏東縣設10個考區，圖為屏東女中考區。記者劉星君／攝影
國中教育會考20、21日登場，今天下午開放看考場，屏東縣設10個考區，圖為屏東女中考區。記者劉星君／攝影

112年國中教育會考將在5月20、21日舉行，今天19日下午3點到5點開放到考場認識環境，但不得進入試場，屏東考區設置10個考場，今年報名人數5949人，再創新低，去年報名人數6320人。隨著疫情解封，開放家長陪考。

教育處指出，疫情降級，開放家長陪考，陪考人員應遵守考場指示，篩檢陽性家長不要陪考。請考生自主戴口罩，建議口罩樣式以素色、無印刷字為主，共同維護考場秩序及校園整潔。各考場在5月19日下午3時至5時，開放考生至考場認識環境，但不得進入試場。

屏東縣府教育處指出，10個考場設在屏北高中、屏東女中、屏東高中、屏東高工、潮州高中、內埔農工、佳冬高農、東港海事、琉球國中及恆春工商；今年考生報名人數5949人，特殊考場需求部分有31人。

教育處提醒，請考生避免常見違規行為，如攜帶教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、手機、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等），和具通訊、錄影、照相或計算功能的穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）等非應試用品入場、應考期間手表、手機發出聲響、提前翻閱試題本等事項，建議在考前熟悉簡章相關規定，並遵守試場規則。

教育處呼籲，為便於試場管理，考生請於考試期間穿學校服裝。考試期間考場周遭避免集會、遊行、施工、廣播及活動影響考場秩序，並請補習班勿於各考場周邊及入口處發放傳單或宣傳品，避免人群擁擠。

112會考 屏東

延伸閱讀

112年國中會考明午3點開放看考場 家長陪考「原則」一次看

國中會考後天登場 嘉義市長黃敏惠送考生高「粽」包

國中教育會考20日起登場 19日下午3點可查看考場

疫情期間國中會考違規減少 老師：家長不陪 考生會更專心

相關新聞

112年國中會考明午3點開放看考場 家長陪考「原則」一次看

今年國中教育會考將於本月20、21日舉行，全國19萬餘考生分別在18個考區、231個考場應試，明天下午3時至5時將開放考...

迎戰國中會考 高市光華國中巧設「五A++宮」給力

國中教育會考明天將登場，高雄前鎮區光華國中為減少學生應考緊強，自創祈福宮廟「光華神獸殿、五A++宮」與許願牆，提醒學生應...

國中教育會考今下午看考場 屏東考生5949人創新低

112年國中教育會考將在5月20、21日舉行，今天19日下午3點到5點開放到考場認識環境，但不得進入試場，屏東考區設置1...

國中教育會考20日起登場 19日下午3點可查看考場

國中教育會考5月20日、21日登場，高雄考區共2萬1892名考生，設置21所考場、751間試場，19日下午3點至5點開放...

國中教育會考5/20登場 台南逾1.5萬人應試

112年國中教育會考20日登場，台南市政府今天表示，台南考區共1萬5556人應試，全市設18間考場學校，開設439間一般...

國中會考高雄2萬1892人應試 開放快篩陽及確診考生應考

112年國中教育會考5月20日、21日舉行，高雄考區有2萬1892位考生，在雄中等設置21考場、751試場。5月19日下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦