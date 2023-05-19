國中教育會考今下午看考場 屏東考生5949人創新低

112年國中教育會考將在5月20、21日舉行，今天19日下午3點到5點開放到考場認識環境，但不得進入試場，屏東考區設置10個考場，今年報名人數5949人，再創新低，去年報名人數6320人。隨著疫情解封，開放家長陪考。

教育處指出，疫情降級，開放家長陪考，陪考人員應遵守考場指示，篩檢陽性家長不要陪考。請考生自主戴口罩，建議口罩樣式以素色、無印刷字為主，共同維護考場秩序及校園整潔。各考場在5月19日下午3時至5時，開放考生至考場認識環境，但不得進入試場。

屏東縣府教育處指出，10個考場設在屏北高中、屏東女中、屏東高中、屏東高工、潮州高中、內埔農工、佳冬高農、東港海事、琉球國中及恆春工商；今年考生報名人數5949人，特殊考場需求部分有31人。

教育處提醒，請考生避免常見違規行為，如攜帶教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、手機、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等），和具通訊、錄影、照相或計算功能的穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）等非應試用品入場、應考期間手表、手機發出聲響、提前翻閱試題本等事項，建議在考前熟悉簡章相關規定，並遵守試場規則。

教育處呼籲，為便於試場管理，考生請於考試期間穿學校服裝。考試期間考場周遭避免集會、遊行、施工、廣播及活動影響考場秩序，並請補習班勿於各考場周邊及入口處發放傳單或宣傳品，避免人群擁擠。