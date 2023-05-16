快訊

吳宗憲老婆難得露臉！ 張葳葳凍齡美貌令人驚豔

客人給一星負評...店家肉搜個資「還PO網公審」 網炸鍋留言灌爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寫作教室／112會考「預試題」洩端倪？ 難易度恐與這題相近

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 周芃谷老師／撰寫
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

面對不可知的考題，我們固然沒有電影中的「時間寶石」能一探未來究竟，卻可從「心測中心」的預備測試考題中，略窺出題端倪。下文以最新的三則試題，釋出順序為〈用不到，丟不掉〉、〈忽略它之後〉以及〈我看從眾實驗〉為例，說明今年可能的題目型態。

〈用〉題以長條圖列舉出各類物品，配合文字說明，要求考生寫出「明明用不到，卻又丟不掉」的經驗、感受或想法；〈忽〉則以一少年三種不同表情，搭配文字說明，表現其忽略三類物事後的想法，要求考生結合「經驗與見聞」寫出「想法」。雖圖類、題材方向不同，但題目總字數都不多；且圖、表均僅為對文字說明的補充及舉例，不須加以解析說明，即使考生忽略圖像提示，也能依題完成寫作。

但〈我〉題則不同，其圖像為並列的兩長方框，一圖為一條直線X，另一圖是較短、較長，及與X等長的三直線，用以說明第一則「從眾實驗」。文字部分有兩則實驗說明，及一段寫作說明。其特點有三，一是判讀圖像時必須配合文字說明；二是字數多、理解難：此題總字數約在400字，且兩段實驗敘述內容複雜；其三要求考生須先「分析說明」實驗，再「就你的經驗或見聞為例，闡述個人的想法、見解」，因此，考生須完整閱讀圖文，並理解實驗介紹才能加以比較。但估計因難度較高，能否成為正式考題，尚須觀察。

若以三則預試題來推測，今年考題的難易度應折衷於〈忽〉、〈我〉間，與〈用〉題相近；考題型態則跟近年其他考題相似：亦為以圖、表舉例或補充文字說明的圖文結合型。題目的大方向則仍源於日常經驗，考生可多思考在疫情下自身與外在互動（親友、社會、自然）的變化及感受，以及因此產生的體悟與想法。

最後，雖然考題看似千變萬化，但「萬變不離其宗」，其實仍舊是藉由敘述一次（用不到，丟不掉、忽略它之後、從眾選擇等）的經驗並刻畫其間感受，展現出自身正向的改變，並提出新的想法與見解（即如何成為更好的自己）。

112會考 考題 作文

延伸閱讀

考選部宣布 113年營養師、護理師國考採電腦化測驗

112會考社會衝刺／圖表化、本土題有望增 考前勤練這2題型有助應答

112會考數學衝刺／決勝A++把握幾何 多項式出題活考生易當機

112會考英文衝刺／答題不能只靠文法 掌握英文科應試五大撇步

相關新聞

寫作教室／112會考「預試題」洩端倪？ 難易度恐與這題相近

面對不可知的考題，我們固然沒有電影中的「時間寶石」能一探未來究竟，卻可從「心測中心」的預備測試考題中，略窺出題端倪。下文...

整理包／112國中教育會考衝刺倒數！各科重點、考場規定考前一次看

112年國中教育會考即將登場，考試日期為5月20日（六）、21日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

家長可陪考了 國中會考苗縣應屆4576人報考

國中教育會考將於5月20、21日舉行，苗栗縣分別在國立苗栗高中、苗栗農工、竹南高中、苑裡高中、大湖農工及私立君毅高中設置...

建國國中推出「衝刺健腦餐」 會考前全方位照顧考生

國中會考在即，雲林縣考生較多的北港建國國中為學生提供「身心靈」全方位的考前照護，除有企業捐贈文昌筆，學生自行設計一座考生...

國中會考考場多數無時鐘 曾有考生自備時鐘應考

國中教育會考5月20、21日將登場，今年雲林縣報名考生5874人，較去年減少177人，因COVID-19調整為第四類傳染...

會考衝刺／自然三多一沒有 刪去法選答

國中自然科老師及補教老師分析近年會考自然科試題，具有「三多一沒有」特色，除文字多、圖表多、情境多，沒有複雜的計算題；最後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦