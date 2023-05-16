寫作教室／112會考「預試題」洩端倪？ 難易度恐與這題相近

面對不可知的考題，我們固然沒有電影中的「時間寶石」能一探未來究竟，卻可從「心測中心」的預備測試考題中，略窺出題端倪。下文以最新的三則試題，釋出順序為〈用不到，丟不掉〉、〈忽略它之後〉以及〈我看從眾實驗〉為例，說明今年可能的題目型態。

〈用〉題以長條圖列舉出各類物品，配合文字說明，要求考生寫出「明明用不到，卻又丟不掉」的經驗、感受或想法；〈忽〉則以一少年三種不同表情，搭配文字說明，表現其忽略三類物事後的想法，要求考生結合「經驗與見聞」寫出「想法」。雖圖類、題材方向不同，但題目總字數都不多；且圖、表均僅為對文字說明的補充及舉例，不須加以解析說明，即使考生忽略圖像提示，也能依題完成寫作。

但〈我〉題則不同，其圖像為並列的兩長方框，一圖為一條直線X，另一圖是較短、較長，及與X等長的三直線，用以說明第一則「從眾實驗」。文字部分有兩則實驗說明，及一段寫作說明。其特點有三，一是判讀圖像時必須配合文字說明；二是字數多、理解難：此題總字數約在400字，且兩段實驗敘述內容複雜；其三要求考生須先「分析說明」實驗，再「就你的經驗或見聞為例，闡述個人的想法、見解」，因此，考生須完整閱讀圖文，並理解實驗介紹才能加以比較。但估計因難度較高，能否成為正式考題，尚須觀察。

若以三則預試題來推測，今年考題的難易度應折衷於〈忽〉、〈我〉間，與〈用〉題相近；考題型態則跟近年其他考題相似：亦為以圖、表舉例或補充文字說明的圖文結合型。題目的大方向則仍源於日常經驗，考生可多思考在疫情下自身與外在互動（親友、社會、自然）的變化及感受，以及因此產生的體悟與想法。

最後，雖然考題看似千變萬化，但「萬變不離其宗」，其實仍舊是藉由敘述一次（用不到，丟不掉、忽略它之後、從眾選擇等）的經驗並刻畫其間感受，展現出自身正向的改變，並提出新的想法與見解（即如何成為更好的自己）。