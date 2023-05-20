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整理包／112年國中教育會考 5科完整試題與解答

聯合新聞網／ udn文教
112年國中教育會考將於5月20（六）及21（日）登場。記者邱德祥／攝影
112年國中教育會考將於5月20（六）及21（日）登場。記者邱德祥／攝影

112年國中教育會考於5月20（六）及21（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及中國大陸考場總報名人數計19萬8673人，較去年再減645人，再度創下歷史新低。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

台灣師範大學心測中心將在21日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。

今年因疫情趨緩，考生和家長的防疫措施皆放寬，並開放家長陪考，但若家長確診，則建議不要親赴試場，各校都會有考生服務處服務學生。
（延伸閱讀：今年重新開放家長陪考）

考生心情可能緊張焦慮，建議家長可以教孩子練習放鬆的技巧，例如：聽自己喜歡的音樂、做腹式呼吸（深呼吸）、自我暗示（想像自己正徜徉在大海上或是躺在家裡沙發上，從頭部以降、開始慢慢地放鬆下來）等。
（延伸閱讀：意外考出佳績的「黑馬」勝在心態）

‧各科考題難易與試題分析：

社會科

數學科

國文科

作文

自然科

英語科

英語聽力


科　目
參考解答
國文
(待公布)解答、寫作試題/解析/參考範文
數學
(待公布)選擇題+非選擇題解答
英語
(待公布)閱讀解答、聽力解答
社會
(待公布)解答
自然
(待公布)解答
試題來源、參考解答／台灣師大心測中心

112會考 國中教育會考 解答

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