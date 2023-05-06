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會考衝刺／自然三多一沒有 刪去法選答

聯合報／ 本報記者馮靖惠

國中自然科老師及補教老師分析近年會考自然科試題，具有「三多一沒有」特色，除文字多、圖表多、情境多，沒有複雜的計算題；最後幾天衝刺，在熟悉基本概念後，才刷歷屆會考試題題本，刷了一定要訂正，且四個選項都會，會了還要反覆間隔的複習。

台北市萬華國中教師王美玲分析，近年會考自然科試題，除了文字、圖表、情境多外，還有多實驗操作題，所以不要忘記實驗的過程、方法、原理、操作過程與結果的判斷。答題技巧上，記得讀題幹時要「斷句」、「圈關鍵字」、看清楚「圖表的橫座標與縱座標的意義及單位長」，以了解題意。同時利用「刪去法」選答。

「重觀念捨複雜計算。」北市學峰文理補習班教師郭偉說，太艱難的計算可以捨棄，例如力學和牛頓運動定律及莫耳的複雜計算。每個實驗流程跟結論都需注意，不可偏廢。

各個章節重點如簡單的密度跟測量不要輕忽，光學儀器原理及其應用，原子模型的題型辨識，基礎電學、電解、電鍍、電費計算，也是跟生活周遭脫離不了關係。剩下兩周，寫考古題是臨陣磨槍的最好方式。

補教老師楊過提醒，作答時，注意題目的最後一句話，並畫線下來，確認題目的考點問題為何。因常常題幹的敘述和問題要問的點是在國中課程的不同章節。

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