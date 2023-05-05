會考衝刺／社會多練圖表、題組題

今年是新課綱第二屆國中教育會考，補教界預估，社會科將延續去年素養題的出題方式，題目難易適中，但去年台灣國際能見度大增，預估今年不僅本土題目會更廣泛，也會出現與全球關聯的題型，但命題範圍仍在課本中，不用特別去翻時事。此外，近來命題題幹變長，圖表也增多，建議考生大量練習圖表題、題組題，有助考試事半功倍。

歷史科命題，社會科補教名師陳啟鵬說，基本上台灣史、中國史與外國史平均分配，但出題仍以台灣為本，與全球連結。

地理科去年圖表題過半，陳啟鵬認為，今年也會比照辦理，建議考生先加強自己不拿手的觀念。台灣地理可能偏重天災人禍，世界地理可著重國際情勢緊張，至於中國地理，只要大致掌握地形氣候相關基本觀念即可。

陳啟鵬表示，公民科有鑑別度的題目仍落在政治、經濟與法律面。其中政治與法律偏重本土，經濟偏重全球，出題自由度較大，題型相對靈活。