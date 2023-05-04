會考衝刺／數學想拿A++ 先掌握幾何

國中教育會考將於五月廿日至廿一日舉行。國中教師、補教老師提醒，若想拿高分，務必掌握八、九年級的幾何觀念，多是近年會考的難題重點；也建議考生，考前不要再糾結困難的計算題，應重新檢視觀念，否則遇到素養題就容易「當機」。

北投國中數學科教師林柏嘉表示，除了等差數列與其應用問題是熱門題材外，幾何也是一大重點，多側重於動態幾何、解複合圖形的幾何量與探討幾何物件關係，歷來難題多來自幾何，問題多會聚焦於幾何量與關係。

林柏嘉建議，非選擇題多會有一題代數題與一題幾何題，考生一定要寫寫看。非選幾何題根本能力在於對面積、角度幾何概念的掌握，例如問三角形，就要想到ＳＳＳ、ＳＡＳ全等性質，或ＡＡ、ＳＡＳ相似性質；看到斜邊，就想到畢氏定理。

聚賢文理補習班數學科教師葉子豪則建議，「比例、統計圖表及資料分析、函數、多項式」歷來易獨立出題，建議考生重新檢視觀念。葉子豪指出，考前不要再糾結於困難計算題，若過去答題時常出錯，可反過來檢視錯誤，再做類似題目加強。

林柏嘉建議，程度較落後的學生目標可放在B、Ｂ＋，做考古題將重心放在前十題，找出有感覺的題目再分析所屬單元，把單元課本範例再做一遍；目標若鎖定Ａ＋＋要完全熟悉歷屆試題，除了難題主要來源的九年級單元外，需分析模擬考易錯、害怕的單元或者數學知識。