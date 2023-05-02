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會考衝刺／國文考題長 根據文體抓關鍵字

聯合報／ 本報記者趙宥寧

近廿萬人報考的國中教育會考五月廿、廿一日舉行，本報今日起連五天推出會考衝刺系列報導，訪問國中老師以及補教老師，盤點最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

新課綱上路後，國中會考題型更加「素養」導向，往年題目七十題，如今雖略減題數，但數字總量不變，題目因此變更長，考驗學生「融會貫通」的閱讀力。國中教師提醒，考題文本多，要從題目找答案並不容易，建議考生看到題目先判斷文章性質，再找關鍵字並選出正確答案；補教老師也提醒，近年國學常識愛考「文字遊戲」，用邏輯輕鬆應答即可。

楊墨國文團隊陳奇瑋（阿波）老師分析國文選擇題考點。他表示，史學是近年熱門考題，同件事會給考生正史、小說，要考驗學生對人物的理解、語氣神情。國文科也愛考標點符號、形音義，標點符號要注意斷句、語氣，形音義去年偏難，考生可多留意。

近年國文科跨領域考題層出不窮，為鋪陳情境，考題也變得「落落長」。苗栗縣造橋國中校長林孟君提醒考生，若遇長文，以前會說從題目找答案，但這幾年多考統整、高層次題目，如果直接從題目找答案，很可能漏掉重要訊息，建議先判斷是報導文學、抒情文、科普小說、故事等類型文本，再回頭選出正確答案。

國文寫作部分，林孟君觀察，近兩年國文寫作學生普遍反映都會寫，但六級分比例不高，顯見要拿高分不容易。近年多考引導式作文，她提醒，考生要先理解題意、掌握情境，但若只是描述事情，未把事件與情感連結就容易失分，建議學生審題時除了覺得親切、好下筆，也要思考自己有何感動與感受？

陳奇瑋也以去年作文題目「多做多得」為例，考題直白明瞭，但學生易寫難工。他表示，國中會考與大學學測作文題又分為知性題、感性題，去年多做多得是說理，前年未成功的物品展覽會是抒情，今年可能會回歸抒情。（系列一）

112會考

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