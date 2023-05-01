112會考國文科／國文難從題目找答案 國學常識愛考文字遊戲

近20萬人報考的國中教育會考5月20日至21日舉行。聯合新聞網今天起推出會考衝刺系列報導，1日至3日為國文、英文、數學科；4日至5日為社會、自然科，聯合報採訪國中老師以及補教老師，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

新課綱上路後，國中會考題型更加「素養」導向，國文科考題更著重生活實踐，往年題目70題，如今雖略減題數，但數字總量不變，題目也變得更長，更考驗學生「融會貫通」的閱讀力，甚至會出現各類複合型考題。

國中教師提醒，近年考題文本多，閱讀力很重要，要從題目找答案並不容易，建議考生看到題目時，先判斷文章性質，再找關鍵字並選出正確答案，避免漏讀重要訊息；補教老師也提醒，近年國學常識愛考「文字遊戲」，考生不用死背太難的知識，用邏輯輕鬆應答即可。

●國文選擇

距離國中會考倒數不到一個月，楊墨國文團隊老師陳奇瑋（阿波）分析國文科考點。他表示，史學是近年熱門考題，同一件事會給考生正史、小說，要考驗學生對人物的理解、語氣神情。國文科也愛考標點符號、形音義，其中標點符號要注意斷句、語氣，形音義去年偏難，有二個是日常常搞混用詞，另二個是文言文的意思，學生要了解白話翻譯的字詞，再去找接近的意思帶入。

近年國文科考法也愈趨靈活，跨領域考題層出不窮。陳奇瑋舉例，例如要學生判讀數字圖表，科普文章例如說明書，還有醫師的健康建議。去年考蘇格拉底先知題，學生普遍反映對這題很有印象，理由是日常在看網紅影片時，曾涉略過相關知識，「被學生剛好矇到」，但也代表學生可多留意日常生活知識，不排除大考也能倍感親切。

苗栗縣造橋國中校長林孟君也提醒，選擇題長文必考、多文本、文言文，建議學生作答時，若遇到長文，以前會說從題目找答案，但這幾年多考統整、高層次的題目，如果直接從題目找答案，很可能會漏掉訊息，好比去年出現800字長文，學生平常要習慣抓段子，先判斷是報導文學、抒情文、科普小說、故事，再去理解、分析不同性質的文本，選出正確答案。

近年成語題每年都會出現一至兩題，陳奇瑋表示，之前都是考成語誤用，但成語用法除了褒貶意，還有具體跟抽象、語境的考法。以語境題為例，有些話感覺合理，但說話的內容語境不符，學生若對語言拿捏不夠成熟，語境就變得很難抓，也就是學生都知道成語語意，但使用方法要特別留意。

陳奇瑋說，文言文克漏字、國學常識中的六書也是必考。前者挖洞讓考生填，為了做鑑別度，文白比例三比七，但在三成中有15%就會變得很難，也就是約有4至5題文言文難題；由於只剩台灣、香港用正體字，國學常識的六書考題，較喜歡考拆字跟合字、析字，類似「文字遊戲」，考驗文字如何構成。

林孟君表示，國中會考選文文本跨度高，三家教科書選的文本都差不多，卻也導致學生信心不足，「還沒開始讀就先怯戰」。師生考前不可能每篇文章都看過，當看到陌生文本，盡管難把每個字都讀懂，仍可以掌握重要訊息去做判斷。另也可先觀察文章細節，例如如果出現很多「曰」，這篇就是在講對話；詩詞中會有季節，從花朵、顏色可推敲，先從基本學科知識常理讀起，再回頭理解文章。

●國文寫作

林孟君觀察，近兩年國文寫作六級分比例不高，但學生普遍反映是會寫、能寫，顯見要得高分不容易。題目以考生生活經驗為主，讓孩子有得寫，但若學生寫作層次性不足，就會流於記敘生活而缺乏感受，學生看到題目會覺得好寫，但要寫好不容易。

林孟君說，近年多考引導式作文，讓考生透過題目或四格漫畫延伸寫作，考生首要先理解題意、掌握情境，也要思考情境中要表達什麼，以及「你為何這樣想」。若只是描述事情，未把事情跟情感連結就容易失分，建議學生第一眼除了覺得親切、好下筆，也要思考這件事過去有什麼想法，有何感動與感受。

陳奇瑋也以去年作文題目「多做多得」為例，考題直白明瞭，但學生易寫難工，要五級分以上不容易。國中會考跟大學學測作文題愈來愈像，又分為知性題、感性題，去年多做多得是說理，前年未成功的物品展覽會是抒情，今年也可能會回歸抒情。

林孟君表示，現在學生寫作力比較「平鋪直敘」，但一件事情除了有不同面向，現在也很流行「成長」文，故事精彩畫面都是在「轉折」。今年題目還是會給考生情境引導，學生首先要能正確理解題意，避免取材、審題就讀錯。