112會考社會衝刺／歷史地理公民重點大集結 新綱新增議題複習要掌握

112年國中會考即將登場，經過111年新綱第一次大考，相信考生們對於新綱方向都已有相當的認知，去年的總題數雖下降到54題，但總文字仍維持與舊綱相去不遠的數量，因此每題字數上升，平均有162個字，另外圖表題也有33題，顯見長題幹、圖表分析、跨領域統整、情境題等是考生應該注意的考題趨勢。在剩下的時間中，除試題形式外，複習的重點應該放在哪裡呢？力宇教育彤妤老師特地整理幾個重點給考生們參考。

地理：重圖表分析，研讀地圖不能少

彤妤老師分析111年會考的地理試題，以臺灣與世界地理較多，中國地理偏少，考生在時間分配上應注意調整比例。等高線、經緯度、氣候圖(氣壓圖)的判讀是一定不能少的基礎概念，在臺灣地理方面則應注意臺灣的位置、離島、氣候特色與產業等內容，在世界地理方面則應注意下列幾點：

1.各洲、海洋、運河、國家相對位置的判斷。

2.全球氣候類型：包括溫帶地中海型氣候、熱帶莽原氣候的分布與作物，以及印度、美洲的氣候特色。

3.宗教信仰：包括伊斯蘭教的特徵與分布，以及印度的宗教信仰。

歷史：重因果關係，強化整合時間軸

111年會考的歷史試題中，以臺灣與世界歷史較多，中國歷史偏少，且在年代上有略古詳今的趨勢，考生在時間分配上應注意調整比例。在主題上應著重複習原住民、晚清的變革、橫跨歐亞非帝國的版圖與影響、近代歐洲變革等議題。

1.臺灣歷史：臺灣不同政權下的原住民互動等。

2.中國歷史：中國歷代漢民族與周邊民族的互動、清末的戰爭條約與變革等。

3.世界歷史：從14世紀的文藝復興開始，宗教革命、科學革命、啟蒙運動、工業革命、大航海時代與新舊帝國主義、19世紀民族主義的影響，到第一二次世界大戰、冷戰等，考生們都應特別注意。

公民：重概念理解，專有名詞要釐清

111年會考的公民試題中，政治、法律、經濟的題數分布頗為平均，反而是社會篇的比例有上升的趨勢，考生在時間分配上應注意調整比例。在主題上應注意人權議題、五院職權、選舉投票的種類、法律的應用與救濟管道、機會成本與利潤的計算、價格與需求供給的關係等。

另外，考生們也應特別注意公民與時事的結合，例如：2022年的九合一選舉、首次憲法修正案公民複決、行政院改組等，都可與五院職權、公民投票等概念結合出題，因此也應撥出一些時間瀏覽去年至今的重要新聞，並試著找出對應的知識點。除可增加生活化的能力，也可提升自己閱讀題目的敏銳度與抓出關鍵字的能力，如此才能面對題幹敘述變長的會考趨勢。

除了上述重點外，新綱新增的議題也是出題的熱門素材，尤其111年會考中，只考了地理的地名與食品安全，因此其他新增概念很有可能會陸續出現，考生們也應特別注意，包括：

1.地理：多元族群的文化特色、中國的文化擴散、中國的經濟發展與全球關連等。 2.歷史：原住民族傳說與各年代的變遷、清末民初的社會變遷、當代東亞局勢、東印度公司與世界各洲的原住民等。 3.公民：人性尊嚴、部落、公共意見、勞動參與等。

相信考生們只要掌握彤妤老師預測的重點，應該可以在會考獲取不錯的成果唷！祝福每一位即將上考場的會考戰士們，加油！