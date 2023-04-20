112會考英文衝刺／考前倒數1個月 必考文法、英聽準備重點看這裡

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聯合新聞網／ 力宇教育

112年(2023)國中教育會考，將於112年5月20、21日舉行。今年為108課綱第2屆的考試，新課綱的考題跟歷屆會考有許多的不一樣，力宇教育Yvonne老師特地在考前這一個月的時間，提供考生們考前衝刺建議，讓學生能有更多準備的方向，取得更好的成績。

針對國中會考英語聽力，在考試前的準備著重在熟悉外師發音，Yvonne老師建議同學可使用「英語常用單字2000」課程，每天反覆背誦常考單字及其例句，透過外師發音影片學習單字例句發音，訓練英語耳。另外還有「國中會考英聽—英語耳養成計畫」，縣上平台提供近2000題約60回的英聽測驗，考題供同學隨點、即聽、即演練、即檢討，錯題也可以反覆練習。

國中英聽考題共分為三大部分：(一) 辨識句意；(二) 基本問答；(三) 言談理解。在考試時，建議在播放說明時，可以先提前閱讀選項，透過選項預測可能的關鍵字及wh-問句，如此就能輕易聽取音檔重點，答題也可使用刪去法找出正確答案。另外音檔會播放兩次，同學第一次沒有聽清楚時，不需要太緊張而自亂陣腳，再聽一次更能抓到重點，慢慢一題一題破解即可。

國中會考英語閱讀考題的部分，Yvonne老師點出了每年必考的文法點：時態、被動語態、現在完成式、名詞子句、關係子句、特殊動詞及形容詞與副詞的三級，Yvonne老師的「國中英語總複習」課程，除了介紹文法重點輕鬆破解外，更介紹了題組題的閱讀策略分析，提供生活情境題及閱讀測驗常考的解題介紹，讓學生再考前多做練習，考時輕鬆應戰。此次考前衝刺，Yvonne老師更針對感官動詞、連綴動詞多加進行介紹，提出貼心口訣「感官動詞32111」及「連綴動詞五起五變adj.」，而代名詞 one, ones, it, them也是近幾年常考的重點，影片中再次澄清概念，讓學生在應考時能正確作答。

最後針對111年的會考閱讀試題，Yvonne老師提出了單題中出現的文法考點，如時態、代名詞，以及去年特別的的猜字意題目，加以進行說明。並針對閱讀測驗的題組題做詳細的解題介紹，並提出破解重點。希望學生能在考前最後的這段時間，把不熟不懂的地方加以補強，全力衝刺人生的第一次大考！

延伸資訊

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【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中會考英聽—英語耳養成計畫

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10315

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

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【力宇教育】

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112會考 英文科 力宇教育

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