112會考英文衝刺／考前倒數1個月 必考文法、英聽準備重點看這裡

112年(2023)國中教育會考,將於112年5月20、21日舉行。今年為108課綱第2屆的考試,新課綱的考題跟歷屆會考有許多的不一樣,力宇教育Yvonne老師特地在考前這一個月的時間,提供考生們考前衝刺建議,讓學生能有更多準備的方向,取得更好的成績。

針對國中會考英語聽力,在考試前的準備著重在熟悉外師發音,Yvonne老師建議同學可使用「英語常用單字2000」課程,每天反覆背誦常考單字及其例句,透過外師發音影片學習單字例句發音,訓練英語耳。另外還有「國中會考英聽—英語耳養成計畫」,縣上平台提供近2000題約60回的英聽測驗,考題供同學隨點、即聽、即演練、即檢討,錯題也可以反覆練習。

國中英聽考題共分為三大部分:(一) 辨識句意;(二) 基本問答;(三) 言談理解。在考試時,建議在播放說明時,可以先提前閱讀選項,透過選項預測可能的關鍵字及wh-問句,如此就能輕易聽取音檔重點,答題也可使用刪去法找出正確答案。另外音檔會播放兩次,同學第一次沒有聽清楚時,不需要太緊張而自亂陣腳,再聽一次更能抓到重點,慢慢一題一題破解即可。

國中會考英語閱讀考題的部分,Yvonne老師點出了每年必考的文法點:時態、被動語態、現在完成式、名詞子句、關係子句、特殊動詞及形容詞與副詞的三級,Yvonne老師的「國中英語總複習」課程,除了介紹文法重點輕鬆破解外,更介紹了題組題的閱讀策略分析,提供生活情境題及閱讀測驗常考的解題介紹,讓學生再考前多做練習,考時輕鬆應戰。此次考前衝刺,Yvonne老師更針對感官動詞、連綴動詞多加進行介紹,提出貼心口訣「感官動詞32111」及「連綴動詞五起五變adj.」,而代名詞 one, ones, it, them也是近幾年常考的重點,影片中再次澄清概念,讓學生在應考時能正確作答。

最後針對111年的會考閱讀試題,Yvonne老師提出了單題中出現的文法考點,如時態、代名詞,以及去年特別的的猜字意題目,加以進行說明。並針對閱讀測驗的題組題做詳細的解題介紹,並提出破解重點。希望學生能在考前最後的這段時間,把不熟不懂的地方加以補強,全力衝刺人生的第一次大考!