112會考數學科／4類題型奪分有技巧 非選長文不可怕！師授作答三訣竅

本文重點： 112年國中教育會考在即，綜觀歷屆會考的數學試題，選擇題大約有25題，大致可分成基礎題（約9題）、情境題（約6題）和進階題（約10題），再加上非選擇題2題。接下來我們以去年的考題為例，依4種類型分別探討。

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基礎題：考基本概念 計算量很小

基礎題會集中在試卷的最前面，去年會考的前8題就屬於基礎題，這些題目幾乎都只會用到一個國中數學的概念，且計算量都很小，有不少題目甚至完全不需要計算，只需進行判斷即可作答。

以下方兩道試題為例，第3題只要把156分解成2×2×3×13就可得到答案，計算量很小，且實際上，這一題甚至只用到小學的數學概念。

而第5題所用到的國中數學概念只有去括號的正負性質判斷，且因為待答選項的分母都不同，所以只要正負性質的判斷正確，就不太可能因為計算錯誤而選到錯誤選項。

其實只要學好每個單元的基礎，這些題目一定都可以全對。因此，七、八年級的同學，如果你的數學不是很在行，也千萬不要放棄學習，因為會考的基礎題絕對不會辜負你的努力！

而九年級的考生，你們則是要確保基礎題全對，這些題目多檢查一次花不了你太多時間，反倒是不小心錯了一題可就虧大了！

情境題：讀題如同看小說 先有畫面再解題

情境題的題目敘述往往會比較長，讀題的技巧會很大程度地影響你解題的效率，以下分享兩個重要的讀題技巧。

第一個技巧是「讀題如同看小說」，看小說時，我們一定會根據書中的描述，想像出一個具體的畫面，以第11題為例，如下圖。

讀到哥哥的第一句話「還沒，因為它的售價比我的預算還要多1200元」的時候，你可以想像一個畫面：一個人在店裡看到一台遊戲機，旁邊有標價，而標價大於他身上的錢。再接著讀完接下來兩句話以後，畫面中的標價打上叉，旁邊出現特價，而特價則小於他身上的錢。

有了這樣的畫面以後，就很容易搞清楚是哪一個數加哪一個數等於哪一個數；又是哪一個數乘以0.8會等於哪一個數了。

另一種方式是用比較抽象的畫面，譬如把售價、預算、八折價用長條圖表示，甚至直接全都放在一條數線上，這幾種畫面對於解題都非常有幫助。

情境題：先忽略細節 釐清解題目標

第二個閱讀情境題的技巧是「先忽略細節」，當題目中的資訊量較多時，先大略讀過就好，等大概知道題目要問什麼以後，再回過頭來看細節，以第18題為例如下圖。

當我讀這道題目時，只會先有個印象「圖中有一個特價活動的計算方式」，接著把題目快速讀完，我也只會去記得說文中有另一種折價的方式，而兩種優惠方式的花費是不一樣的。

接下來我會先看選項，釐清題目要我做的事情是①辨別哪一種優惠方式比較便宜，以及②算出兩雙鞋的定價差多少。

釐清解題目標以後，這時候再回頭看兩種優惠的細節，才會知道要怎麼處理這些資訊。

這個先忽略細節的閱讀技巧，不但可以用在數學解題，對於國文或英語的閱讀測驗也非常有用喔！

進階題：把條件標記圖上 幾何題手到擒來

進階題大多是幾何題，做幾何題的一個重點就是一定要先把題目給的條件標記在圖上，以去年答對率最低的第23題為例，我會一邊讀題一邊把∠B和∠FAC標上小叉叉、把BD和AC加粗，並把∠BDE和∠C標上小圈圈。

這些題目之所以困難，通常是由於從題目通往答案要經過比較多層的思考，因此沒辦法很快看出答案或做法。回到第23題，如果一開始有做好標記，會比較容易看出△BDE和△ACF全等，之後我們會發現這件事剛好解題時用得到。

接下來，可以試著從答案往回推。題目要求的是中央的四邊形與整個大三角形的面積比，當我們把焦點放在中央的四邊形，很容易會注意到它就是大三角形減去左右兩個小三角形；因此，只要知道兩個小三角形的面積與大三角形的面積比，就能推導出中央的四邊形與大三角形的面積比了。

再加上剛才發現左右兩個小三角形全等，所以只要知道其中一個小三角形與大三角形的面積比就可以算出答案了！最後就只差一個小三角形與大三角形的面積比了。

因為△AFC和△ABC的高相等，所以底邊的比就是面積比，由此可知△AFC和△ABC的面積比是5：16。

先從已知條件試著往前走一點，再從待求答案試著往回推一點，最後試著把中間接上，這個思考歷程對於解決難題非常有幫助喔！

非選題：別被題目長度嚇到 解題策略才是關鍵

非選題每次都有兩大題，各占滿分100分中的7.5分，選擇題每一題只占3.4分，由此可見非選題的重要性，關於非選題的作答有三點提醒。

第一，非選題的兩大題通常會各有兩小題，其中的第1小題通常很容易，千萬不要被題目長度嚇到。以去年非選第2題為例，只要讀懂題目，一定能寫出「11－4＝7」，輕鬆取得1級分，也就是滿分100分中的2.5分！

第二，非選題評分重視的是解題策略的表達，如果解題過程寫得不清不楚，就算答案正確，也只會有1、2級分，甚至0級分都有可能。相反地，只要解題策略適切且表達完整，就算過程中發生計算錯誤，也有機會獲得滿分3級分！但如果花太多時間作答，沒時間寫別的題目或進行檢查怎麼辦？因此強烈建議你，上國中教育會考的官方網站，多看一些3級分的樣卷，就會比較清楚解題過程要詳細到什麼程度。

第三，先在題目卷上試算過，大致想好要怎麼寫再下筆，不要把答案紙當計算紙，想到哪寫到哪，這樣反而會花上許多時間塗改，或是解題過程寫得沒有章法、邏輯不通。

最後，預祝所有考生可以好好發揮自己原有的水準，取得滿意的成績，留下美好回憶。

（本文轉載自2023-4-17《好讀周報》715期專欄「補腦算算鍋」）

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