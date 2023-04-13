112會考寫作／新綱上路六級分範本全解析 倒數衝刺不寫長文這樣練

112會考將於5月20日（六）、21日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘。聯合新聞網集結歷年會考佳作，以去年（111年）寫作六級分範本為例，為考生整理出奪分重點和技巧。

112會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站

面向會考的考試策略，組織結構是我們首要檢視的。從評分上來看，篇幅足、內容平鋪直敘即有四級分，建議考生先準備好幾個故事素材，以方便在考場時隨機應變。

最後衝刺階段，考生可把時間花在刀口上，減少長文的書寫，以完整的大綱練習取而代之。

結構組織：篇幅完整所代表的字數約莫落在650-800字上下，最佳的結構是四段或四段以上，讓段落之間的差異清楚呈現。

擬定大綱：可以採取客觀事實、主觀感受、詮釋或意義、具體行動，全方位面向做編排，亦可以「why-what-how」為預想架構，並檢視「首尾呼應、層次分明、故事起伏」三方面是否俱足。

範例一、

範例二、

範例三、

範例四、

範例五、

範例六、

範例七、

範例八、

範例九、

範例十、

※111年會考寫作測驗六級分範本：來源

看佳作》》點我看國中教育會考寫作歷屆佳作