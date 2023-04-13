112會考寫作／新綱上路六級分範本全解析 倒數衝刺不寫長文這樣練
112會考將於5月20日（六）、21日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘。聯合新聞網集結歷年會考佳作，以去年（111年）寫作六級分範本為例，為考生整理出奪分重點和技巧。
面向會考的考試策略，組織結構是我們首要檢視的。從評分上來看，篇幅足、內容平鋪直敘即有四級分，建議考生先準備好幾個故事素材，以方便在考場時隨機應變。
最後衝刺階段，考生可把時間花在刀口上，減少長文的書寫，以完整的大綱練習取而代之。
結構組織：篇幅完整所代表的字數約莫落在650-800字上下，最佳的結構是四段或四段以上，讓段落之間的差異清楚呈現。
擬定大綱：可以採取客觀事實、主觀感受、詮釋或意義、具體行動，全方位面向做編排，亦可以「why-what-how」為預想架構，並檢視「首尾呼應、層次分明、故事起伏」三方面是否俱足。
▌延伸推薦：
範例一、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，就「國際難民」問題，對歐洲國家收容難民的「多做」 之舉，斟酌其中「得」、「失」，表達對「能者必多勞」的質疑，對「多得」須付出的代價提出思考，並進一步指出「兼善天下」必先以「獨善其身」為前提， 量力而為的「多做」方可成為貢獻更多的能者，能凸顯主旨。點大圖1、大圖2
範例二、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，從日暮時分，自己背著護具，走在與返家人潮相反的路上情景切入，細膩描繪日復一日的劍道練習過程，且藉「夜者，日之餘」帶出個人思索：榮譽的桂冠，往往需要時間的加持與冶煉，多練、多做，方得以編織成就，並進一步闡述說明「夜中星辰數以千萬計，真正閃耀的就是那個願意多燃燒的少數」，提出對多做多得的省思，能凸顯主旨。點大圖1、大圖2
範例三、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，敘寫自幼喜愛獨攬任務，秉持「多做多得」的信念，多 付出心力，換來的卻是不被肯定、與他人衝突不斷，直至初中的話劇比賽再次 重蹈覆轍，才幡然醒悟，重新省思：團隊合作中，「多做多得」實非絕對。並藉 「孤星燃燒」對比「繁星能成銀河」，進一步闡述說明，獨自閃耀遠不及群力所 能照耀的光燦之思考，能凸顯主旨。點大圖1、大圖2
範例四、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，從他人對自己的「多做」，是否為多此一舉、自討苦吃的質疑起筆，帶出自己喜愛縫紉卻受性別刻板印象所苦的經驗。敘寫一次情緒潰堤，反因他人網路文章而獲得贖救力量，從而萌生撰文發表之決心，盼能矯正不合時宜的世俗價值觀，並進一步闡述說明，他人眼中的「多做」看似「多此一舉」，於己而言，多做「多得」的是能鼓勵他人、肯定自己，此「得」是鑽石、黃金遠無法比擬的珍貴，能凸顯主旨。點大圖1、大圖2
範例五、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，從演奏場景切入，通過琴聲回憶接觸打擊樂的始末，以及對馬林巴木琴的熱愛。接著敘寫在國三繁忙的課業中，自己仍付出時間精力準備個人獨奏賽，卻不以為苦的心境轉折，並在站到演奏舞臺後，琴槌落下琴音奏出的頃刻，從而體會到「多做多得」之理：為己所愛，多做，辛苦又有何妨，終會多得；過往的辛勞將消弭於無形，努力終獲回報，能進一步闡述說明，以凸顯主旨。點大圖1、大圖2
範例六、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，先以「光」設喻入題，闡述「火光」「燭光」「星光」能利人利己，點明主旨。接著援引個人經驗為證，敘寫自己為資源班同學辦理營隊，過程中雖費時費力，卻也在此次的籌辦中得到收穫、啟發，並做為日後的期許、展望——成為特教老師，願能化作北極星，照亮不被重視的腳印，能進一步闡述說明，以凸顯主旨。點大圖1、大圖2
範例七、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，敘寫自幼被視為他人學習榜樣的表哥，為服膺母親及社會對「菁英」「能者多勞」的刻板想像做盡一切努力，卻也在長久壓抑下終而爆發、失控。前後的劇烈轉變，促使作者思索所謂「多做」，有時「失」遠較「得」多——表哥「多得」的泰半是表面的風光，「多失去」的卻是更為真實的快樂與自由。作者藉此提出對「做與得」的思考：「做得了什麼？能得到什麼？從來都不是由他人來定義」，能進一步闡述說明，以凸顯主旨。點大圖1、大圖2
範例八、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，敘寫爺爺以「自然漁法」養殖魚群，遠較一般養殖方法多付出心力，卻換來大盤商輕蔑、收購價反比市價低等結果，引發作者「多做多錯？」的質疑，直至體會爺爺的堅持與「多做」，實是為家人食得安心，從中帶出個人醒悟，並進一步闡述說明，在講求功利與效率的時代，爺爺的「多做」看似傻，然而有時所得的並非利己，而是為利人；所得的並非金錢，而是心靈的富足，能進一步闡述說明，以凸顯主旨。點大圖1、大圖2
範例九、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，先以嫩芽渴盼茁壯為供人依偎的大樹，而非受人施惠的草苗之喻入題，表達自己「樂於為人他付出」的想法，從而肯定「多做多得」之理。接著敘寫自己無盡付出，卻非換來「多得」而是「多失」──生活不得喘息、父母不諒解、睡眠過度不足，進而從中醒悟到：雖說能者多勞，但也可能「物極必反」造成「多做多失」，因此付出的過程，應懂得拒絕他人和調適自我，方能保有助人的餘裕與初衷，能進一步闡述說明，以凸顯主旨。點大圖1、大圖2
範例十、
樣卷說明：
能依據寫作任務選材，從疫情導致學校的實體課程轉為線上教學切入，書寫自己因突來的各種「自由」渾噩度日，直至週間小考成績發下，嘗到「少付出、少做必然少得」的苦果，方才醒悟到「錯誤的自由反倒是瓶毒藥」，因而有所改變，並從中帶出「唯有努力付出、多做，方有成功收穫甜美果實的可能」之思考，能進一步闡述說明，以凸顯主旨。點大圖1、大圖2
※111年會考寫作測驗六級分範本：來源
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