112會考英文衝刺／這些考題佔比增！閱測文章篇幅長 4類考題解法學起來

這幾年會考考題涵蓋範圍比較多元,在培養學生將英文帶入生活情境加以運用、重視自然溝通,這都是108課綱的基本概念,建議同學們考前要練習歷屆會考,在練習之中可以體會到題目是如何將英文融入生活感的,而不是用記憶或套文法句型,將單字片語逐字逐字翻譯成中文。

去年閱讀考題增加了三題,同時單題部分文法佔比也比往常幾屆增加了,雖然題目增加文章偏長,反而對文法單字題熟練的同學是爭取考試時間的機會 。同時題目的增加,會考驗學生們的耐心和細心,考前要練習題目熟稔才後能沈著面對,看完題目才不會落入陷阱,絕對是在會考前的幾週的讀書策略之一。

●單題:題目偏長,小心審題

做題時切記要帶入生活情境加以運用,如下面這題考感官動詞的觀念,依情境是David看見這個女生做了兩個動作:進入車內開走車,要選(C);陷阱是(D)表示David開走車,語意上不符合情境。

另外,推論文章中的單字片語已不再專屬於閱讀題組中,在111年第20題與111參考試題本第18題,這兩題是出現於單題中,考的是單字或片語在本題中合適的意思,也就是換句話來解釋。

●克漏字:文意要連貫,轉折語是你的好幫手

克漏字是整篇文章挖空,當然上下語意要連貫,轉折語是你最好的幫手,例如however,上下語意是相反的,其他的還有 in fact, on the other hand…等等,可以協助你判斷下一句是否能承接上句。

此外,連接詞:when, until, because…等等可以分類會是原因還是時間,整個趨勢已跟大學學測篇章結構有些接近了,要提醒的是有時候鄰近的前後句不見的能找到答案,得要看完整篇文章和藉由文章的關鍵字,或刪去法去選擇正確答案,也是可以避掉一些時間的壓力。

●閱讀測驗:掃讀略讀,找關鍵字找記憶點

這幾年考題領域非常多元如地圖、旅遊、生物、環保…不但考題有出現並且順應時勢潮流,這些也會是學生們不會過於陌生的議題。常會出現的考題是主旨、推理、理解、細節以及歸納統整:

主旨題:要符合文章整篇的內容,建議先看完題目和選項後,開始閱讀文章,答案是整篇文章中提到最多次或整篇篇幅裡的佔比最高。

推理與理解:當出題者詢問it, this…的代名詞之外,也會詢問畫線的單詞、片語的意思,得依上下句或上下文來推敲,亦或是文中發生的相關事項來推理。

細節:題目有 who, what, learn about…或 know from…因此在閱讀當下要注意關鍵字,要有記憶點是最好的策略。

歸納統整:閱讀後的資訊要比較彙整,例如:時間、數字、特徵、特色等等。

111學年度的30-32題組中第31題就是要利用邊閱讀、邊彙整資料後,排序為c→a→d→b;第31題在文章中找到上一句就理解答案是(A);至於第32題,由細節中找出,再將圖形轉為文字敘述,即可知正解為(D)。

綜觀以上,在這考前最後的準備,建議今年的考生可以多利用零碎時間複習單字,每週練習2~3回題本,應整理自己不熟的單字片語,並熟練文法句型將觀念釐清,建構清楚思維的迴路,這樣上考場面對試卷可以輕鬆面對任何題型。