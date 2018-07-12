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戰鬥內閣？　賴清德：本質上是解決問題不是解釋問題

2018-07-12 11:27聯合報 記者張文馨╱即時報導

行政院長賴清德啟動內閣改組，賴清德今天舉行記者會表示，新內閣下週一交接上任，對於外界將這次內閣改組與年底選舉結合，評為「戰鬥內閣」，賴清德不正面回應，僅說，這次人事安排是依照施政節奏需要，前兩年著重在法律、計畫、方案、預算等規劃，後兩年要著重執行，「這樣的調整無非是希望行政在推動各種政務、服務人民，建設效率持續提升。…本質上是解決問題，不是解釋問題的做實事內閣。」

外界關切內閣改組啟動時間，與內閣改組決策過程中總統蔡英文和總統府秘書長陳菊扮演的角色，賴清德說，這次內閣改組約在1個月前啟動，主因是內政部長葉俊榮、交通部長賀陳旦和財政部長許虞哲等人，都分別向他表達當初承諾幫忙的時間已經到了，其次他也認為執政需要搭配節奏調整，因此展開作業，不過，無論媒體如何追問，賴清德對於蔡總統和陳菊的角色始終不談。媒體追問此次內閣團隊有陳菊人馬，賴清德說，不能因為部會首長在高雄市政府服務過，就說是陳菊內閣，這樣太狹隘，對部會首長也不盡公平。

至於即將接任教育部長的葉俊榮，上任後第一個挑戰就是台大校長遴選案，賴清德說，新任教育部長要處理教育部所有事情，包括台大校長遴選案在內，行政院尊重教育部長權責。

內閣賴清德教育部

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