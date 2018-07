政壇新秀爆發力驚人 谷辣斯‧尤達卡詮釋政策精準

2018-07-12 11:22 中央社 台北12日電



即將接任行政院發言人的民進黨立委Kolas Yotaka曾任記者,媒體經驗豐富,兼任民進黨發言人也已8個月,被視為是能夠精準對外傳達行政院政策的人選。

Kolas Yotaka(谷辣斯‧尤達卡)是阿美族人,取得東海大學社會學碩士學位後進入媒體圈,曾任記者、原住民族電視台主播、新聞部副理兼製作人等,也曾任桃園市政府原住民族行政局長,被視為是桃園市長鄭文燦的人馬。

民進黨立委谷辣斯‧尤達卡(Kolas Yotaka)曾是原住民電視台主播。

看中Kolas Yotaka從媒體出身,也具有政治敏感度,民進黨中央去年啟用她出任發言人,除為年底大選備戰,更加強政府政策的對外論述。

外界形容她轉述民進黨中常會內容,及平時回應問題時,用字言簡意賅,讓人容易理解,也對媒體相當有耐心,是民進黨新聞、政策說明的重要角色。

同樣兼任民進黨發言人的立委鄭運鵬說,KolasYotaka是主播出身,又是原住民女性,是難得的人才,與過去的行政院發言人形象完全不同,「光寫名字是用拼音就很不一樣」。

在民進黨第九屆全國不分區立委名單中,KolasYotaka排名第七,是原住民族事務專業代表;進入立法院後,在內政委員會耕耘,關注原住民各項權益,更提案修正姓名條例部分條文,主張原住民得使用原住民族文字登記姓名,深耕原住民議題令人印象深刻。

Kolas Yotaka也喜愛閱讀,才剛從研究所畢業,就在因緣際會下,得到試譯詹姆斯‧克利福德(James Clifford)作品機會,並獲出版社認同。Kolas Yotaka當年讀了第一章後就深深喜歡上這本書,之後接受出版社邀請,完整翻譯完詹姆斯‧克利福德的著作「路徑」(ROUTES: Travel And Translation In The Late Twentieth Century)。

Kolas Yotaka在順利完翻譯後,卻因出版業蕭條,無緣出版。十多年後Kolas Yotaka已成為立委,中文版的譯作終於出版,還與原作者詹姆斯‧克利福德見面。

鄭運鵬說,Kolas Yotaka精通英文、日文,加上南島語系也通,未來對新南向工作很有幫助,加上有民代背景的訓練,比較符合這時代政務官的需求。

曾與Kolas Yotaka共事過的桃園市新聞處長張惇涵說,Kolas Yotaka不只是外界看到的外型亮麗而已,她的語言能力強,行政、立法的經歷,對於政策的轉述能力也沒有問題,原住民出身的她,身段也十分柔軟、親民,過去她在桃園服務的時候,也常看到她穿著簡便,甚至是穿著拖鞋,在原鄉與族人溝通,了解族人需求的身影。

張惇涵說,Kolas Yotaka踏入政壇才短短4年,一路從桃園市政府原住民族行政局長、不分區立委、民進黨發言人、現在還要接受更辛苦的任務,到行政院擔任發言人,從政治素人的角度來看,她的學習力和爆發力相當驚人,Kolas Yotaka絕對能夠勝任。

Kolas Yotaka曾任記者、發言人,發言的歷練豐富、沉著穩重,加上近年來擔任立委、發言人對政策的了解,又具備發言人需要的精通多國語言能力,更上一層樓的行政院發言人角色,相信也難不倒她。