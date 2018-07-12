政壇新秀爆發力驚人 谷辣斯‧尤達卡詮釋政策精準

2018-07-12 11:22 中央社 台北12日電



報系資料照 分享 facebook 即將接任行政院發言人的民進黨立委Kolas Yotaka曾任記者，媒體經驗豐富，兼任民進黨發言人也已8個月，被視為是能夠精準對外傳達行政院政策的人選。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）是阿美族人，取得東海大學社會學碩士學位後進入媒體圈，曾任記者、原住民族電視台主播、新聞部副理兼製作人等，也曾任桃園市政府原住民族行政局長，被視為是桃園市長鄭文燦的人馬。

民進黨立委谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）曾是原住民電視台主播。圖／谷辣斯‧尤達卡提供 分享 facebook

看中Kolas Yotaka從媒體出身，也具有政治敏感度，民進黨中央去年啟用她出任發言人，除為年底大選備戰，更加強政府政策的對外論述。

外界形容她轉述民進黨中常會內容，及平時回應問題時，用字言簡意賅，讓人容易理解，也對媒體相當有耐心，是民進黨新聞、政策說明的重要角色。

同樣兼任民進黨發言人的立委鄭運鵬說，KolasYotaka是主播出身，又是原住民女性，是難得的人才，與過去的行政院發言人形象完全不同，「光寫名字是用拼音就很不一樣」。

在民進黨第九屆全國不分區立委名單中，KolasYotaka排名第七，是原住民族事務專業代表；進入立法院後，在內政委員會耕耘，關注原住民各項權益，更提案修正姓名條例部分條文，主張原住民得使用原住民族文字登記姓名，深耕原住民議題令人印象深刻。

Kolas Yotaka也喜愛閱讀，才剛從研究所畢業，就在因緣際會下，得到試譯詹姆斯‧克利福德（James Clifford）作品機會，並獲出版社認同。Kolas Yotaka當年讀了第一章後就深深喜歡上這本書，之後接受出版社邀請，完整翻譯完詹姆斯‧克利福德的著作「路徑」（ROUTES: Travel And Translation In The Late Twentieth Century）。

Kolas Yotaka在順利完翻譯後，卻因出版業蕭條，無緣出版。十多年後Kolas Yotaka已成為立委，中文版的譯作終於出版，還與原作者詹姆斯‧克利福德見面。

鄭運鵬說，Kolas Yotaka精通英文、日文，加上南島語系也通，未來對新南向工作很有幫助，加上有民代背景的訓練，比較符合這時代政務官的需求。

曾與Kolas Yotaka共事過的桃園市新聞處長張惇涵說，Kolas Yotaka不只是外界看到的外型亮麗而已，她的語言能力強，行政、立法的經歷，對於政策的轉述能力也沒有問題，原住民出身的她，身段也十分柔軟、親民，過去她在桃園服務的時候，也常看到她穿著簡便，甚至是穿著拖鞋，在原鄉與族人溝通，了解族人需求的身影。

張惇涵說，Kolas Yotaka踏入政壇才短短4年，一路從桃園市政府原住民族行政局長、不分區立委、民進黨發言人、現在還要接受更辛苦的任務，到行政院擔任發言人，從政治素人的角度來看，她的學習力和爆發力相當驚人，Kolas Yotaka絕對能夠勝任。

Kolas Yotaka曾任記者、發言人，發言的歷練豐富、沉著穩重，加上近年來擔任立委、發言人對政策的了解，又具備發言人需要的精通多國語言能力，更上一層樓的行政院發言人角色，相信也難不倒她。