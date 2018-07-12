對新教長期待 家長團體：教部需優質施政能力的部長

2018-07-12 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



蔡政府內閣改組，懸缺已久的教育部長職務終於補實，將由內政部長葉俊榮轉任。全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，台灣教育問題繁多，包括少子化導致教育單位僧多粥少、高教退場、12年國教108課綱時間壓力等等，教育部需要穩定及優質施政能力的部長帶動政務。葉俊榮擔任教長，由國際知名法律學者扛下重擔，由葉部長在內政部的穩定施政表現，他給予肯定並有所期待。

吳福濱指出，葉俊榮先前任職台灣大學法律學院專任教授，也頻繁在國際學術場合發表研究論文，也獲邀至國際知名大學從事短期講學，例如美國哥倫比亞大學、哈佛大學、加拿大多倫多大學及澳洲墨爾本大學等。

吳福濱說，教育部長懸缺已久，迅速提名補實就任以免教育界浮動，影響教育工作推動。台灣教育問題繁多，例如今年出生率跌破18萬，少子化導致教育單位僧多粥少，高教尤其面臨大量退場壓力；12年國教的108課綱，時間壓力下問題不少，應徵召更多課綱專業人士，減少內容爭議；12年國教目前只有免學費沒有免試升學，社區高中優質化緩慢，公私立國高中資源落差大、學生機會不均，增加國教教師也須重視教學品質管控、教師專業成長重新推動，幼托公共化路遙責任重等等。

吳福濱說，期待葉俊榮部長解決上幾任遺留下來的爭議問題，給台灣學生一個未來、家長、教師、校長一個合作的教育平台。