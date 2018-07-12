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葉俊榮接任教育部長 柯志恩：他可以跟民進黨說再見了

2018-07-12 11:03聯合報 記者張文馨╱即時報導

內閣改組，葉俊榮將接掌教育部。 聯合報系資料照
內閣改組，葉俊榮將接掌教育部。 聯合報系資料照
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內閣改組啟動！葉俊榮內政部轉戰教育部，國民黨立委柯志恩說，要請葉俊榮好好三思，此時此刻，蔡政府其實只要一個人選填補教長空缺，因為民進黨早已放棄了教育！她分析，葉俊榮是行政專法專家，對教育涉獵不深，現在的人事佈局讓人看出民進黨為了要「空出」內政部長給他們喜歡的發言人，就把葉俊榮移到沒人要接的教育部，排名還在民進黨立委管碧玲之後，民進黨真的重視學術聲譽嗎，「葉俊榮其實可以跟民進黨說再見了！」

國民黨立法院黨團副書記長林麗蟬憂心，徐國勇擔任發言人時，有許多言論距離人民相當遙遠，多次被封為「幹話王」。未來徐國勇接任內政部，他推行的政策會不會也變成「幹話政策」？林說，內政部牽涉層面非常廣泛，從警政、消防、役政、新住民等等層面都仍有諸多專業問題亟待改善，希望賴清德對於這樣的內閣改組可以再思考。

另外，針對交通部長賀陳旦去職，由台灣港務公司董事長吳宏謀出任，國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，賀陳旦屢出爭議，應該早就是民進黨撤換的人選之一，吳宏謀是總統府秘書長陳菊的愛將，這樣的安排，府方介入痕跡明顯，也是派系權衡，尤其吳宏謀過去高雄氣爆請辭又回任，很明顯是陳菊市長的固定班底，現在升任交通部長，顯示民進黨內只要跟對人，就不需要有是非責任。

民進黨葉俊榮內政部

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