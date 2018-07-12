陳菊人馬再傳入閣 藍營諷：該稱「菊內閣」？

2018-07-12 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



內閣再傳改組，交通部長賀陳旦也被點名是改組對象，傳將由出身高雄市政府、現任台灣港務公司董事長吳宏謀接棒，連同過去幾次內閣人事，總統府秘書長陳菊人馬以大批進駐內閣團隊。國民黨發言人洪孟楷今揶揄，以後該稱「賴內閣」還是「菊內閣」？

洪孟楷表示，憲法規定最高行政首長是行政院長、並非總統，當然更不是無實權的總統府秘書長，但日前陳菊卻以總統府幕僚長身份對農委會指指點點引發爭議，如今愛將還直接入閣任要職，以後閣員除要聽賴清德、蔡總統，還多一個菊老闆，民進黨內「三個太陽」鼎立，難道不會覺得太熱了嗎？

洪孟楷說，從蔡英文政府上任後，陳菊的愛將一個個佔據高位、坐領高薪，如今更佔據閣員大位，光曾任過高雄市副市長的李永得、陳啟昱、鄭文隆、林仁益、陳金德與現在將接任交通部長的吳宏謀，高雄市副市長就已可組一隊籃球隊先發加替補，跟對老闆果然可以得道後升天。

洪孟楷還提到，現任交通次長王國材也曾任高雄交通局長、一卡通董事長，也屬陳菊愛將，代表陳菊團隊早就對交通部虎視眈眈，如今若吳宏謀再接掌部長，掌管全台交通建設、數千億預算，加上前瞻計畫的近半軌道工程特別預算，手中銀彈滿滿，陳菊往後去哪都能走路有風，各地爭相致敬。

洪孟楷質疑，在陳菊團隊大舉進駐內閣後，往後蔡政府當前這個內閣團隊，不知該稱「賴內閣」？還是「菊內閣」？