最強化妝師 徐國勇要帶著拚命三郎精神去內政部

2018-07-12 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



內閣人事大搬風，行政院發言人徐國勇接掌「天下第一大部」內政部。徐國勇「戰鬥力」強，被視為蔡政府上台後最強的政府「化妝師」，他也是出了名的拚命三郎，每天一早6點多起床工作，最晚午夜12點還在忙，拚勁十足。

徐國勇師專畢業，曾當過老師，後來轉往法律領域求學，也成為執業律師。會踏上政治路，與中興大學法律系的同班同學現任行政院秘書長卓榮泰有很大關係。卓榮泰從政之路較早，卓當立委期間，常鼓勵徐參選立委。徐國勇也不負卓榮泰期許，先當選市議員，再攻立委。

外界對徐國勇的印象是口才便給，也深諳政治與媒體眉角，在行政院前院長林全任內入閣接任政院發言人。徐國勇上任後，面對媒體的尖銳提問，他的回應時軟時硬，有時幽默有時嚴肅，遇到爭議話題四兩撥千金，還說上幾句大道理，面對在野黨的質疑，他常強烈反擊，讓在野黨恨得牙癢癢。

徐國勇講話時中氣十足，其實他曾自嘲身體不太好，包括從小就有氣喘，多年前因頸椎第四與第五節、第五與第六節之間的椎間盤破裂，讓他痛不欲生，病情雖已控制，但偶爾舊疾發作，還是讓他吃足苦頭。