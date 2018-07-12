內閣9首長異動！教長葉俊榮 內政徐國勇

2018-07-12 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



內閣改組6人底定，從上圖左至右依序為內政部長徐國勇、教育部長葉俊榮、財政部長蘇建榮，交通部長吳宏謀、法務部長蔡清祥、行政院發言人谷辣斯．尤達卡。報系資料照 分享 facebook

因應年底選戰，政院重組戰鬥內閣，行政院長賴清德今天宣布九名首長異動，內政部長葉俊榮轉任教育部長，行政院發言人徐國勇接掌內政部、交通部長由陳菊人馬吳宏謀接任、財政部長由次長蘇建榮升任、法務部長由調查局長蔡清祥升任。

其他人事包括行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、故宮院長陳其南、體育署長高俊雄，之前因水果產銷失衡被蔡英文總統多次點名的農糧署長陳建斌去職，由現任農委會主秘胡忠一升任。

不過，外界及民進黨內部也經常點名葉俊榮，「政治性」不足，不適合掌理俗稱「天一下第一部」的內政部。但葉俊榮轉任教育部長，先前在野陣營質疑他曾在中國大陸授課，情節是否與「卡管案」主角管中閔相似，恐怕將再掀起一波爭議。

上波內閣改組，一度傳出府院勸進政院發言人徐國勇接掌海洋委員會，但據了解，徐國勇積極爭取內政部，高層也考量內政部長必須具備高度政治敏感度，因應年底選戰即將白熱化，屆時會有很多政治攻防，徐國勇是合適人選。

財政部長許虞哲、法務部長邱太三、交通部長賀陳旦多次被執政黨立委點名撤換，這次也一併調整，財政部次長蘇建榮升任財長、調查局長蔡清祥升任法務部，陳菊人馬、台灣港務公司董事長吳宏謀接任交長。 傳出內政部長葉俊榮（左）將接任教育部部長。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

換人名單如下：

教育部長葉俊榮，原內政部長

內政部長徐國勇，原行政院發言人

法務部長蔡清祥，原調查局長

財政部長蘇建榮，原財政部次長

交通部長吳宏謀，原台灣港務公司董事長

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka），原民進黨不分區立委

故宮院長陳其南，學者、前文建會主委

體育署署長由國立體大校長高俊雄接任

農糧署署長由現任主秘胡忠一接任

國立體育大學校長高俊雄將接任體育署長。本報系資料照 分享 facebook