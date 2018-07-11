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阿扁看內閣改組 挺管媽是亮點 憂邱太三可能成黑點

2018-07-11 08:03聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

內閣傳出改組，內政、教育、法務、交通四大部首長可能換人。前總統陳水扁在今天臉書「新勇哥物語」肯定行政院長賴清德有心把政務推動好，更有雄心大志要為總統施政滿意度加分，但在閣員人事任命上，重點在「閣員是誰找的，過程有無受到派系的影響左右？任命之後又是向誰負責？有沒有常跑總統府聽命指示？」

「勇哥」並為立委管碧玲一度被徵詢出任教育部長，後在選區立委出缺要補選的考量上可能被排除抱不平，但對外傳法務部長邱太三可能轉任總統府副祕書長很有意見，認為可能成改組的「黑點」。

陳水扁臉書的新勇哥物語-163—蔡政府走出「賴院長林內閣」了嗎？」內容如下：

「勇弟：賴院長去年9月上任時並沒有真正內閣改組，被外界形容為「賴院長林內閣」，所謂「林規賴隨」。如今10個月過去了，賴院長進行任內較大幅度的內閣改組，蔡政府走出「賴院長林內閣」了嗎？

勇哥：賴院長絕對是一個好閣揆，也一定有心要把政務推動好，更有雄心大志要為總統施政滿意度加分。如果說賴院長都沒有閣員人事任命權，倒也不盡事實。重點在閣員是誰找的，過程有無受到派系的影響左右？任命之後又是向誰負責？有沒有常跑總統府聽命指示？

勇弟：在國際政治，不管是誰執政，只要大選失利，或是民調低迷，一般都會以改組內閣來回應民意的要求。蔡政府考慮過多，甚至優柔寡斷，措失內閣改組的最佳時機。目前這波幅度不小的局部改組，主要在順應潮流，並著眼年底大選如何起死回生，少輸為贏。勇哥你有沒有看出這波新閣員的新亮點？

勇哥：如果要說真話，教育部長由資深女性立委出任，這就是突破窠臼的亮點。可惜上禮拜五告知人事任命，這禮拜一竟然可以生變！？理由說過去都是大學校長出任，但連續二位大學校長出身的教長都因「拔管」而陣亡，顯然是抵抗不了來自各方面的打擊壓力。由身經百戰的政治人物出任再戰「拔管」的艱困工作，難道不是現階段最好的選擇嗎？至於擔心拔管成為立委補選爭議話題，完全是無稽之談。如果堅信「拔管」沒問題，透過立委補選說清楚，也是難得機會。掌管教育部總比立委補選輸贏重要多了！

勇弟：司法改革是蔡總統就職時獲得掌聲最多的，司改國是會議讓人民失望，如果下台部長還要去總統府擔任副秘書長，與總統一起出現在下鄉行程，不免憂心會不會變成改組「亮點」的「黑點」！？

勇哥：愛深責切，良藥苦口。願以阿扁2004年選舉競選歌《相信台灣》，跟「蔡政府賴內閣」互相勉勵！

「山是海的岸　海為山唱歌

逐家攏是台灣囝　互相疼痛惜命命

咱的代誌家己管　毋免別人來操煩

相信咱台灣　相信咱台灣　改革無底限

海湧若夯頭　海水綴咧走

春風叫醒咱心肝　滿地翠青好作伴

意志堅定親像山　打開未來向前看

台灣咱的名　台灣咱的名　為伊來打拼」

《相信台灣》-2004年阿扁總統競選歌曲（2004年228牽手護台灣美國畫面）

作詞/路寒袖 作曲/詹宏達

內閣傳出人事傳出部分異動，前總統陳水扁臉書表達看法。圖／聯合報資料照片
內閣傳出人事傳出部分異動，前總統陳水扁臉書表達看法。圖／聯合報資料照片
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管碧玲邱太三

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