林淑雅中捷事故罹難 靜宜大學6月3日追思彌撒

興富發施工大樓日前工安意外，吊車吊臂掉落砸中台中捷運，1死10傷。死者是靜宜大學法律系助理教授林淑雅，校方日前舉辦「林淑雅老師追思會」。聯合報系記者游振昇／攝影 台中捷運事故釀1死10傷，靜宜大學法律系助理教授林淑雅在意外中罹難。靜宜大學師生規劃追思空間，透過鮮花、照片悼念，靜宜大學將在6月3日在主顧聖母堂舉辦追思彌撒。

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，造成1死10傷。罹難者林淑雅生前積極參加人權及社運活動，同時也是靜宜大學法律系助理教授，她在靜宜大學任教13年，對於林淑雅在意外中罹難，師生感到哀傷。

靜宜大學法律學系今天在臉書專頁發文，邀請法律系的系友出席追思彌撒，文中提到林淑雅的離開，對大家都是無比的沉重，老師的諄諄教誨仍然永留於心中，林淑雅戮力在社會上的信念，也會由大家繼續延續在這世上。6月3日在靜宜大學主顧聖母堂，舉辦林淑雅老師的追思彌撒。

日前，學校師生規劃了一處追思空間，師生們透過照片、卡片悼念林淑雅。師生更每天更換鮮花，表達對林淑雅的感懷。