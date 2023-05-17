維修人員巡軌發現罹難者 中捷事故搶救流程挨批

台中捷運綠線10日遭興富發建案吊臂砸中，釀1死10傷。記者黃仲裕／攝影

台中捷運事故釀1死10傷，市議員今天批評，台中捷運公司死守不用搜尋軌道的錯誤SOP，未告知斷電訊息，以致搜救人員侷限在月台，直到維修員巡軌發現罹難者才下軌，延遲救援。

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，最終造成1死10傷。台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍市議員林德宇、江肇國、蔡耀頡、周永鴻等人，質疑搶救現場流程，為何維修人員巡軌時才發現罹難者。

消防局長孫福佑指出，對於高壓電的軌道運輸，高鐵、中捷、台鐵等，在站體或是在軌道上要救災前，必須先確認是否斷電。為確保救災人員的安全，等待中捷確認斷電後才進行搜救。特搜隊在下午1時8分到場，1時18分進到軌道區搜救。

蔡耀頡質疑，沒有緊急斷電，搜救人員無從搜救，發生重大傷亡事件，本就應做大規模清查。

江肇國表示，消防人員在月台上從月台縫隙向車廂下呼救，依據救災經驗判斷，要先確定是否有人員受困車廂下，但中捷公司未告知電力狀況前，導致消防人員也無法下到軌道搜索。中捷公司死守錯誤的標準作業流程，直到維修人員下軌道巡軌時，才發現軌道上的罹難者。

江肇國說，現場有2個指揮官，捷運站長、消防局人員，斷電作為確定前，他們要意識到這樣的事故下面會有待援者，捷運公司已斷電應該立即告知。

消防局救災救護第六大隊大隊長潘德倉表示，在特殊場域的搶救都是夥伴關係，罹難者摔到中央軌道的避車空間，情況特殊，在縫隙間用目測，真的很難看到，沒有下軌，不是因為有無斷電，因現場有8名傷者，救護車也陸續抵達，從車頭到車尾有巡查。

林德宇指出，特搜到場到軌道斷電，以及斷電已確實完成，是有明顯的時間差，都應列入未來在軌道搶救的模擬，包括捷運、台鐵、高鐵各自有不同的斷電時間，消防局應清楚各交通運具的軌道斷電執行時效性。

中捷公司透過文字稿說明，5月10日12時27分發生事故，中捷在12時29分通報消防局派發救護車，並在12時32分執行水安宮站至大慶站斷電作業，救護人員則是在12時47分進入事故現場檢視。

副市長王育敏表示，國家運輸安全調查委員會已介入調查，運安會出來的檢討報告，有需要改進的部分，市府一定會檢討。消防局表示，會記取各方建議，作為未來持續精進的參考。