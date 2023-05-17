挨批2年未演習異物入侵 中捷：加強非預期狀況演練

中央社／ 台中17日電

台中捷運事故釀1死10傷，民進黨台中市議員江肇國表示，台中捷運公司2年進行逾100次演練資料，從未有「異物掉落」的演習；中捷公司表示，日後會加強非預期狀況演練。

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，最終造成1死10傷。

江肇國今天接受媒體聯訪表示，台中捷運公司通車至今，2年內進行逾100次演習，包含煞車失靈、電梯受困、變電箱失火等，卻從未做過異物掉落、入侵的演習，相關的演習只有一個多重災害演練，模擬5級地震而非異物入侵，導致意外發生時，從行控中心到現場人員都無法立即處理。

江肇國指出，異物入侵恐造成傷亡，這起意外是巨大吊臂，如果是一台無人機、天燈掉落，中捷公司是否也都無法啟動相關應變作為，這次意外完全就是人禍。

江肇國說，這起意外，行控中心對訊號的解讀錯誤，現場人員本有機會可阻止列車啟動，但卻不知道如何阻止，而意外現場指揮人員層級過低，以致無法有效指揮，及時發現躺臥軌道上的罹難者。

他呼籲，中捷公司應安排時間，把新的標準作業流程演習確實落實，沒有問題後再繼續行駛，讓民眾重拾對台中捷運的信心。

台中捷運公司表示，民國111、112年都曾模擬列車障礙物偵測、物件掉落軌道區的演練；中捷公司每次設定演練主題，包含電力、號誌、天災等，不定期循環式進行模擬演練，希望增加人員應變能力。

中捷公司指出，對於非預期的意外狀況，日後會加強演練，並思考模擬可能情境；標準作業流程有更新，第一時間就會落實到現場，目標達到百分百安全的乘車環境。

台中捷運 興富發

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