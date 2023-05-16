中捷事故挨批5大謊言 市府：沒必要說謊

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，造成1死10傷。聯合報系資料照／記者劉柏均攝影

台中捷運事故釀死傷，台中市議員今天羅列5大謊言批中捷公司組織文化與人員訓練出問題，台中市副市長黃國榮表示，市府依照所知訊息對外發布，不正確就修正，沒有必要說謊。

台中市議會今天進行交通地政業務質詢，台中捷運10日發生事故釀1死10傷，仍是今天質詢焦點，民進黨市議員陳俞融、謝家宜、陳淑華、蕭隆澤、陳雅惠等人，在會中羅列中捷公司事後5大謊言，批評組織文化與人員訓練都出問題。

陳俞融指出，中捷事故後，不但台中市長盧秀燕第一時間提供錯誤訊息，指出列車是被吊臂砸中，後續中捷對議會的各種說明，更是謊話連篇，總是要等到別人拆穿謊言，中捷才像擠牙膏一樣把事實說出來，中捷整個組織文化大有問題，還避重就輕，說了5大謊言，來避免究責，欺騙市民。

陳俞融說明5大謊言包括：1、稱捷運被天外飛來吊臂砸到，結果是列車去撞吊臂；2、稱只有13秒反應時間來不及，事實是有41秒黃金反應時間；3、稱月台無緊急斷電按鈕，事實是月台盡頭外管制區有緊急斷電設施（ETS）。

4、稱中捷自動駕駛系統是前市長林佳龍決定，事實是前市長胡志強任內的交通局長林良泰負責簽約，決定買車、機電及無人駕駛系統；5、稱隨車及保全人員皆有依SOP作業執行通報，事實是譯文中只有看到發車「後」通報僅1次且無法確認訊號發出者。

陳俞融還說，在中捷新進隨車站務員的基礎訓練共119小時中，有關災害防救及緊急應變作業規定及有關天然災害與事故處理、維修作業的行車運轉標準作業程序2項訓練只有8小時，僅占所有訓練時間約7％而已，難怪中捷人員在事故發生時沒有應變能力，因為根本訓練時數不足。

黃國榮表示，中捷已坦承當時的SOP流程確實無法因應，也已精進及將設置2設施，市府是在事故當下，依照所知訊息來對外發布，讓民眾知道，在事後有不正確就修正澄清，市府沒有必要說謊。