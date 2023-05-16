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北捷周邊塔吊 蔣萬安：缺失都已改善

聯合報／ 本報記者／連線報導

針對中捷事件北市府清查相關建商、塔吊公司，議員也要求資料應公開，蔣萬安承諾，會將報告送至議會。記者余承翰／攝影
針對中捷事件北市府清查相關建商、塔吊公司，議員也要求資料應公開，蔣萬安承諾，會將報告送至議會。記者余承翰／攝影
興富發建案工程吊臂砸入台中捷運釀1死10傷，台北市長蔣萬安昨備詢時表示，市府已全面清查捷運周邊工程及塔吊狀況，並檢討在月台及詢問處增設緊急停車按鈕、遠距監測設備可行性。新北、桃園市也完成捷運周圍工程稽查，桃園一工地吊掛作業未妥善防護，遭勒令停工。

蔣萬安昨赴議會專案報告，先檢討自家信義區天坑工安事故，他說，已下令清查全市開挖工地102處，1周內檢查完畢。

興富發吊臂砸落造成事故，蔣萬安說，全面清查捷運周邊工程及塔吊狀況，缺失都已改善，並即刻檢討緊急應變程序，盡速完成現場人員訓練，並檢討在北捷月台、詢問處增設緊急停車按鈕及遠距監測設備可行性。

議員游淑慧質詢，3月底南港某豪宅建案施作建築物料吊掛工程未固定好，大量PVC管材從10層樓高度墜落，建管處卻認定掉落範圍在「工地內」未違法；同建案5月一工人在電梯井施工時墜樓身亡也未公布，蔣萬安回應「我們會研究」。

另外，她檢視興富發內湖建案，2年來市府勞檢33次，開罰30次卻僅罰98萬元，不到業者出售1坪價格，今年2月還發生重大職災，但裁罰金額永遠最低起跳，沒加重處罰怎會改善？

市議員何孟樺說，中捷釀災建案塔吊承包商宇球國際興業，多次違反勞基法及其他工安法規遭處分，近9年就有24筆，北市府稽查興富發6處建案，更應稽查宇球國際工地塔吊情形，讓資訊公開透明。

此外，新北、桃園市也完成捷運周圍工程稽查，桃市勞檢處發現一工地雖未在禁、限建列管名單，但吊掛作業時未妥善防護，恐危害機捷安全，已勒令停工，最重可罰30萬元。

基隆市府巡檢全市工地，百一街工地旁電桿5月10日沉陷，導致百福社區無預警停電，已勒令停工。

台中捷運 興富發 蔣萬安 工安 勞檢 天坑 機捷 游淑慧

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