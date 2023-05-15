中捷事故釀死傷 勞動部：建案現場可能操作不當

中捷列車撞上建案掉落的吊臂釀死傷事故，立法院交通委員會今天到台中現勘，勞動部經調查現場認為有施工操作不當情形，針對全台工地塔吊作業已全面清查，並盤查軌道沿線工程。

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，最終造成1死10傷。

立法院交通委員會今天到台中捷運綠線豐樂公園捷運站，現勘台中捷運及座談，交通委員會召委何欣純，邀集民進黨籍立委張廖萬堅、莊競程與時代力量籍立委陳椒華、台灣民眾黨籍立委賴香伶，台中市副市長王育敏以及交通部、勞動部、運安會等單位都出席。

何欣純接受媒體聯訪時表示，要求交通部等單位，應該在2週內盤點各縣市捷運周邊工程、釐清禁限建規範，並要求各軌道系統1週內檢討無障礙偵測、防護、站務人員應變處理機制；交通部也應儘速發函給各捷運系統，併同高鐵、台鐵同步要求改善。

針對自動無人駕駛捷運系統，何欣純說，請交通部研議參考國內高運量駕駛系統，設置月台緊急按鈕且在相關硬體強化設備未建置改善完成前，協助各捷運系統優化相關緊急應變標準作業流程SOP。運安會相關報告也應盡速公布，讓捷運軌道運輸安全能有所檢討精進。

交通部政務次長胡湘麟說，大眾捷運系統的周邊禁限建辦法，台中市政府有細部執行規定，全台捷運周邊施工或營運中的路線，2週內將檢討相關規定；捷運系統在障礙物偵測、緊急應變SOP是否適當，交通會配合調查單位提供意見。

至於勞安部分，勞動部政務次長王安邦表示，針對全台塔吊作業已全面清查，3噸以上有177座、3噸以下有200座以上，針對高鐵、台鐵、捷運的軌道沿線工程，也跟地方政府全面盤查。

至於本次的意外事故，王安邦說，經調查現場可能有建案操作不當的情形，目前檢方有約詢施工單位，後續調查會再向外界報告。另外，當時施工交通維持計畫並未申請。

國家運輸安全調查委員會代理主委許悅玲表示，運安會在11日就立案展開調查，2週至3週左右，會先公布期中安全通告，讓大眾捷運系統在調查報告公布前，能先採取預防措施，30天內會公布初步調查報告。