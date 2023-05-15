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議員揭興富發違規達46次、罰鍰卻不到百萬 蔣萬安：會再檢討改善

中央社／ 台北15日電

有鑒台中捷運事故，台北市議員游淑慧今天指出，興富發內湖工地2年勞檢違規達46次、罰鍰不到新台幣百萬元；市長蔣萬安說，將檢討改善，重大工安違規者研議上網公布。

蔣萬安今天到台北市議會進行「台北市重大工程進度」專案報告和備、質詢。

游淑慧質詢指出，北市南港區一處建案近日發生工人墜落身亡事件，但此建案早在今年3月就曾發生水管未妥善綑綁、墜落情形，雖無傷亡，但工地負責人卻未通報此事，是經路過民眾通報後，台北市建管處才去現場稽查。

游淑慧說，台北市政府並無公布這家建商，認為針對這種重大職災或工安事故的工程，認為應主動上網公布。

她提到，中捷事件發生後，自己針對興富發位於內湖的工地進行調查，結果2年來勞檢次數33次，但相關違規次數竟高達46次，總罰鍰次數為30次，但總罰鍰金額卻僅約98萬元，連內湖區1坪房價都不到，認為大建商根本不在意北市府輕輕放下的勞檢與裁罰。

游淑慧現場秀出5頁資料，並說內容密密麻麻都是工安違規事項，且有14次違規是高空作業未做好安全防護，直批「這是不是草菅人命，是不是工安地獄」，每次都是罰最低，沒有累積處罰和加重處罰，工安如何改善。

台北市建管處長虞積學答詢表示，南港工地案是在接獲1999市民專線通報後，就立即派員去現場稽查，並未開罰，但有要求改善，台北市勞檢處並未會同檢查。

蔣萬安說，北市若有重大工安違規的工程，會研議上網公布，後續會做檢討改善。

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，造成1死10傷。

中捷旁的興富發工地，10日塔吊臂砸進軌道。圖／報系資料照
中捷旁的興富發工地，10日塔吊臂砸進軌道。圖／報系資料照

台中捷運 興富發 工安 游淑慧 蔣萬安

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