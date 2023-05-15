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議員：4年5建案3死 興富發可捐上億雕像未做好工安

中央社／ 台中15日電

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，造成1死10傷。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，造成1死10傷。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

興富發建設因台中捷運事故遭罰百萬，台中市議員陳淑華質疑，興富發建案工安頻傳，4年內5建案3人亡，興富發文化藝術基金會可捐贈近新台幣3億元媽祖雕像，卻吝於做好工安，實在諷刺。

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，最終造成1死10傷。興富發文化藝術基金會民國110年底，提議大安媽祖文化園區媽祖雕像捐贈計畫。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨市議員陳淑華指出，興富發4年內有5個建案造成3人死亡，台中捷運事故市府至今裁罰興富發僅百萬，大安媽祖雕像市府對外募款2.7億元，她質疑建商可捐近3億媽祖像，卻吝於做好工安。

國民黨台中市議員陳文政質詢，興富發建設4年內，在台中市烏日區、西屯區2處大型建案都發生嚴重大火，前科累累，主管機關有無強化稽查力度、增加稽查頻率。

台中市政府觀旅局表示，興富發文化藝術基金會在110年底提出捐贈計畫，預計在113年底完成，捐贈廠商是基金會，不受影響，依照期程進行。

都發局透過文字稿補充，當天即勒令興富發9處工地停工，以「重罰、重賠、重求償」為原則，依違反建築法規定，開罰最高新台幣81萬元；11日突擊檢查停工工地，發現有一處工地有施工情形，立即開罰27萬元，勞動部職安署也開罰30萬元，市府將視查處結果決定進一步懲處及金額。

都發局與勞工局13日再針對捷運沿線5處工地再突擊稽查，其中1處為市府管轄、4處為中央管轄，稽查結果2處工地有部分安檢缺失，已要求業者限期改善，後續也將不定期稽查各處工地。

台中捷運 興富發 工安

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