中市議員：民眾不信任中捷 事故後3天掉2萬人次

台中捷運事故釀死傷慘劇，台中市議會12日召開交通地政業務質詢，質詢前，列席市府官員先起身為事故亡者默哀。 中央社

台中捷運事故釀1死10傷，台中市議員江肇國今天指出，民眾對台中捷運不信任，事發後3天，總運量減少近2萬人次；中捷公司表示，復駛前已全面檢視設施設備及系統，也已進行功能與行車測試。

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，造成1死10傷。江肇國今天在臉書（Facebook）發文指出，事發後3天，中捷運量少了近2萬人次，可見市民對於中捷已經失去信心，還不趕快亡羊補牢嗎？

江肇國表示，事發後，中捷全線恢復通車竟然是「球員兼裁判」，沒有依照大眾捷運法彙整通報主管機關交通局，而是自己檢查、自己覺得沒問題就通車；詢問有沒有經過土木或結構第三方的檢查驗證，公司表示清除障礙物以目測判斷安全。

他指出，中捷「只用眼睛看」，並質疑這麼重的吊臂從上而下，重力加速度產生的高強度衝擊力，對於橋墩結構、軌道、相關機電設備，捷運公司真的不需要徹底巡檢嗎？

江肇國表示，應變處理荒腔走板，馬上就反應在運量上，事發後3天，週四、週五、週六3天運量加總約為9萬2000人次，而4月份的週四、週五、週六3日加總人次平均約為11萬1000餘人次，相較之下，事發後3天旅客搭乘人次總共減少了近2萬人次，平均一天少了快7000人次。

中捷公司透過文字稿回覆，在兼顧安全第一與乘客權益前提下，派員徹夜搶修，復駛前已全面檢視設施設備及系統，更換受損軌道設備，以儀器量測校正，進行全線動態巡軌測試作業，確認軌道及各項系統正常，安全無虞後，報請總經理同意復駛。

中捷公司說明，研判受事故影響，中捷運量約僅4月同期的8成，中捷已檢討精進應變措施，包括第一線人員加入指差作業、緊急狀況阻擋車門、勤務包優化配置等措施，目前均已實施中。