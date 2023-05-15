中捷修正緊急事件SOP 3措施上路

蔡英文總統（左五）昨到嘉義市殯儀館弔唁已故助理教授林淑雅，拍肩安慰林的家屬。記者黃于凡／攝影 興富發工地塔吊臂砸進台中捷運軌道事故，中捷修正處理流程昨正式上路，包括緊急事件發生時強化險阻手勢、阻礙車門關閉、縮減手動緊急停車等作業。事故中靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸身亡，蔡英文總統昨弔唁及慰問家屬，林父說，「希望女兒的遺憾是最後一個」，蔡當場允諾一定會檢討台灣公共交通安全。

中捷運務處長許泰銘表示，中捷致上最深歉意，檢討應變SOP，3項精進措施昨全面實施，包括險阻手勢標準化及強化落實，遇緊急事件月台人員雙手交叉揮舞示警，隨車人員須緊急停車。

其次，若列車停靠月台尚未出發，月台人員或隨車員阻擋月台門或車門關閉，防止列車離站；第三、隨車人員值勤包擺放配置優化，縮減手動緊急停車作業時間。

中捷公司同時研擬2項設備優化方案，設置「月台緊急按鈕」，同時研擬發展「智慧型障礙物辨識裝置」，以雷達、紅外線偵測、影像辨識等功能，延伸障礙物偵測距離，優化預警機制。

綠色消費者基金會董事長方儉昨則臉書貼文指出，中捷事件本來百分之百是建商興富發的責任，卻因中捷前代理董事長林良泰要求「拍拍手」變「箭靶」。方指出，軌道運輸在安全設計上，不可能考慮到有吊車砸下來，因軌道上列車有絕對路權，其他「異物」不應進入。

蔡英文總統昨到嘉義市立殯儀館弔唁及慰問林淑雅家屬，嘉義縣長翁章梁轉述說，林父痛失愛女非常難過，盼徹底檢討台灣公共交通安全，林父還表示，女兒遇難，許多國家都有人送來卡片或慰問，達賴喇嘛也致贈「哈達」，才發現女兒在國際人權領域如此活躍。