9秒內接16次警告未即時停車 中捷卻先向台電確認跳電

民進黨團質疑行控中心收到16次警告不找原因只求復電，是否訓練不足？中捷表示，加強第一時間訓練，站務可用腳擋車門，阻列車前進。圖／中捷提供

台中捷運公司昨天深夜提供議員「行控中心影像及無線電譯文」，從興富發建案吊臂砸進隔音牆後，9秒內接到6車站共16次警告，行控中心先向台電確認是否跳電，雙方溝通時，列車已撞上吊臂，來不及處置。民進黨議員批行控中心SOP荒腔走板，國民黨議員認為在短短幾秒無法緊急應變，應精進AI感知。中捷表示，會持續檢討異物入侵與多重警訊的樣態，強化應變措施。

譯文顯示，當天吊臂在中午12點27分04秒時墜落，先撞上隔音牆，當下出現首次警告，隨後G12站到G17站，即豐樂公園站、大慶站、九張犁、九德站、烏日站及終點的台中高鐵站，在27分04秒到09秒，有6站在5秒內都出現警報，10秒到11秒間，豐樂站及大慶站又出現警告。

外界質疑，既有有斷電異常訊號，也有監視畫面，為何行控中心沒反應，找出故事點？中捷表示，事故列車所處軌道並沒有有電力異常訊號，發生異常訊號者為他處軌道。中捷每站平均有100多支攝影機，行控中心有16個畫面，主要是隨機出現畫面，因為不知道發生事故點及原因，否則行控中心會馬上點進該站的攝影畫面緊急處置。

另，中捷也遭批為何當下不啟動月台端的緊急斷電按鈕？中捷表示，斷電按鈕並非緊急煞車裝置，主要供人員進入軌道工作或救援前，斷電避免被高壓電擊；且按鈕設月台門外管制區，須拿鑰匙開門，走到緊急斷電箱才能啟動，得花相當時間。

民進黨議員江肇國指出，行控中心收到了16則異常警告，卻先與台電確認電力，未嘗試找出斷電原因，缺失與疑點太多。國民黨議員李中說，行控人員要在幾秒間緊急處置確有難度，認為應加強人員訓練，加強AI感知設備，就像目前汽車在行進間可偵測前方異物而停駛，軌道行駛環境單純，應可做到。

中捷公司發言人許泰銘說，事故發生當下，行控收到電力異常是上行軌道及車站設備用電，依程序處理電力異常，事故列車在下行軌道，並沒有異常告警。公司將持續檢討異物入侵與多重警訊的樣態，強化緊急應變SOP，也會訓練保全與隨車員遇緊急事故，先用腳或其他工具擋住車門，以影音等方式快速通知行控中心。