被指撞上前有16則異常警告 中捷：非事故軌道

台中捷運事故釀1死10傷意外，今天有民代爆出，列車撞上前中捷行控中心就收到16則異常警告，要求檢討究責。台中捷運公司表示，當時為他處軌道與車站用電異常訊號，非事故軌道發出。

台中市南屯區文心南五路、文心南路口興富發一處建案，10日發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，最後釀1死10傷。

台中捷運公司日前公布相關紀錄，發現當天中午12時26分50秒列車進站，12時27分04秒站外建案吊車吊臂砸到隔音牆，12時27分30秒列車離站，15秒後列車撞上軌道障礙物，前後有約41秒應變時間，引發外界議論應變不足。

台中市議員江肇國今天在臉書（Facebook）發文表示，深夜收到無線電譯文後，卻發現更多缺失和疑點。先前中捷公司給議會的報告是，當天12時27分04秒收到2次的電路異常通知。但是譯文顯示04秒到09秒，行控中心總共收到了14則異常警告，且事故前中捷行控中心就收到共16則異常警告。

江肇國指出，行控中心收到異常警告卻判讀是跳電，並撥打台電詢問是不是跳電的問題，直到列車已經撞上吊臂造成人員死傷後，才確認不是跳電，中捷公司代理董事長林良泰請辭不代表究責停止，繼續檢討才能發現問題。

台中捷運公司今天透過文字稿表示，事故列車所處軌道並未有電力異常訊號，有異常訊號者為他處軌道與車站用電。

中捷公司說明，電力系統當天自12時27分04秒起產生告警，其中第三軌用電為3筆，位於上行軌道區（往北屯總站，非事故的往高鐵站方向），且7秒後自動投入恢復第三軌電力並產生2筆投入告警。

另外，相關車站用電告警為11筆，屬於車站用電相關接地警報，分屬5座車站產生，經確認受影響範圍為全線18座車站喪失一側電力，依標準作業程序分別於12時27分15秒通知維修人員，及12時27分21秒無線電通告全線各站務人員，檢視有無旅客受困電梯或於電扶梯受傷。