中捷代董林良泰 請辭獲准

台中捷運代理董事長林良泰（右）。聯合報系資料照／記者洪敬浤攝影 中捷發生建案吊臂掉落軌道釀一死十傷重大事故，中捷代理董事長林良泰前天卻在記者會出現「為中捷團隊鼓鼓掌！拍拍手！我們為自己加油！」等言論，遭外界圍剿，市長盧秀燕昨撂重話「非但不妥，且有點白目」，已要求林道歉。林則在晚間臉書發文稱，中捷的階段性任務已完成，「謝謝中捷！謝謝大家！」表態辭職。

對此，台中市府表示准辭，並指林良泰三月起代理中捷公司董事長，期間是無給職，以交通專業、義務協助中捷日常營運，且在重大意外之際，帶領同仁徹夜搶修，讓中捷以最快速度恢復全線通車，市府感謝林的承擔與協助。

台中市議會昨召開交通地政業務質詢，會前被問網路負面評價時，林良泰表示，「不覺得中捷付出很大嗎」，再度讓輿論炸鍋。

中市議員謝志忠質詢時怒批，至今看不到市府與中捷負責及道歉，要求林良泰道歉。副市長黃國榮表示，市民搭捷運造成死傷，市府有責任道歉。不過林良泰卻說，「最大責任在建商，我們要保護市民，中捷責無旁貸，要負應負的責任」，還說「黃副市長已說我的心聲」，並未道歉，謝志忠聽完大罵「荒唐」，最後質詢十五秒時趕林良泰出議場。