盧秀燕認中捷不足 啟動全線大體檢

台中市長盧秀燕（左一）昨和嘉義市長黃敏惠（左二）上香悼念罹難者林淑雅，並向家屬致意。記者呂慧瑜／攝影 台中捷運事故後，外界檢討中捷緊急應變及善後作為，台中市長盧秀燕坦言，這次事故雖是天外飛來橫禍，但也發現中捷系統設計以及人員訓練還有不足之處，市府已啟動四大措施，包括強化安全、全線大體檢、成立調查小組以及重罰求償等，並要求肇事建商興富發昨出面，與法制局面對傷亡乘客、家屬等代表，協商理賠、醫療等事宜。

靜宜大學法律系助理教授林淑雅在此事故中外亡，遺體前晚運回老家嘉義，盧秀燕與嘉義市長黃敏惠昨赴林淑雅靈前捻香，向家屬致意；林母一度情緒潰堤，並提及自己曾要女兒多搭大眾交通較安全，是否因此才害死女兒？

林淑雅是嘉義律師公會前理事長林勝木女兒，公會昨發聲明表示，將全力協助林家追究事件法律責任，對肇事興富發建設及包商施工、監工、中捷公司等，提起民、刑事及國家賠償告訴。

盧秀燕說，對中捷公安事故採「全面安檢、重罰求償」原則處理，市府全力善後，對肇事建商興富發首波裁罰逾百萬元，台中九個工地也勒令停工。在強化安全方面，昨啟動中捷沿線五建案工地做預防性大體檢，除了塔吊等高空作業，也包括屋頂水塔工程等可能危及中捷安全都要詳細檢查。

中捷公司昨在議會提出初步檢討報告，總經理莊明聰表示，事發當時，隨車及保全人員皆依ＳＯＰ執行通報作業，仍不能阻止事件發生，顯示管理措施仍有精進空間，中捷將研議設置月台緊急按鈕。

中捷表示，中捷綠線屬自動無人駕駛系統，國內中運量自動無人駕駛捷運系統包括新北環狀線、台北文湖線在內，都未設置月台緊急按鈕，未來中捷將研議參考高運量系統，設置月台緊急按鈕。另將研擬發展智慧型障礙物辨識裝置，如導入雷達、紅外線偵測、影像辨識等功能，延伸障礙物偵測距離，優化預警機制，強化行車安全系統。

死者林淑雅被壓在車廂下，藍綠議員昨對林在事發近五十分鐘後才被發現，質疑恐有延誤救援。莊明聰表示，當天行控中心先斷電疏散旅客，最後巡查時才發現，中捷會檢討作業程序。副市長黃國榮說，全案進入司法程序，最後會釐清追究責任歸屬。